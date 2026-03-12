Guru In Kundli: ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति यानी ज्यूपिटर को धर्म, भाग्य, संतान और समृद्धि का कारक माना गया है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, नैतिकता, समृद्धि और भाग्य को प्रभावित करती है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है तो उसे जीवन में सही मार्गदर्शन, सम्मान और सफलता प्राप्त होती है। वहीं अगर बृहस्पति कमजोर हो तो व्यक्ति को निर्णय लेने में कठिनाई, आर्थिक समस्याएं और स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। आइए अपनी जन्म कुंडली के आधार पर जानते हैं कि गुरु की कैसी स्थिति आपको लाभ दिला सकती है। इसके साथ ही ये कैसे आपके करियर, बिजनेस, आर्थिक स्थिति से लेकर स्वास्थ्य पर असर डालता है। जानें गुरु के मजबूत होने के लक्षण, प्रभाव और ज्योतिषीय उपायों के बारे में…

ज्योतिष में बृहस्पति का महत्व

ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति (Jupiter) को धर्म, भाग्य, संतान और समृद्धि का कारक माना गया है। कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी होने पर जातक के ज्ञान, नैतिकता, समृद्धि और भाग्य को प्रभावित करती है। सौरमंडल में शनि और गुरु बृहस्पति ही दो ऐसे ग्रह है जो सबसे बड़े होने के साथ शक्तिशाली माने जाते हैं। अन्य ग्रहों की तुलना में इन दोनों ग्रहों की स्थिति में बदलाव का असर 12 राशियों के साथ-साथ देश-दुनिया में काफी अधिक देखने को मिलता है। बृहस्पति की दो राशियां और तीन विशेष दृष्टियां होती हैं।

गुरु यानी ‘गु’ का अर्थ अंधकार और ‘रु’ का अर्थ प्रकाश है यानी अंधकार को दूर करने वाला। जो अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश देता है वही गुरु है।

गुरु बृहस्पति को मुहूर्त शास्त्र में भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर किसी शुभ कार्य के लिए अन्य ग्रह अनुकूल स्थिति में न हों, लेकिन गुरु मजबूत हो तो भी उस काम को सिद्ध कर सकते हैं।

गुरु बृहस्पति का वाहन

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति का वाहन गज यानी हाथी माना गया है। हाथी भारी और शक्तिशाली होता है, जो स्थिरता और गंभीरता का प्रतीक माना जाता है।

बृहस्पति के गोचर की अवधि

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु बृहस्पति सभी 12 राशियों का भ्रमण लगभग 12 वर्षों में कर लेते हैं। इस आधार पर वह एक राशि में करीब 12-13 माह तक रहते हैं। इसी के कारण व्यक्ति के जीवन में 12 साल में काफी अधिक बदलाव हो जाता है। नाड़ी ज्योतिष के अनुसार 12 वर्षों में व्यक्ति के जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलते हैं।

गुरु बृहस्पति किन भावों के है कारक

वैदिक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु बृहस्पति दूसरे, पांचवें, नौवें और ग्यारहवें भाव के भी कारक माने जाते हैं। ये भाव संतान, विद्या, बुद्धि, धर्म, भाग्य और आय से संबंधित है।

कुंडली के महत्वपूर्ण भावों पर बृहस्पति का प्रभाव

जन्म कुंडली के आखिरी चार घरों को काफी महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि इन भावों पर बृहस्पति और शनि का अधिकार होता है। बता दें कि नौवें में धनु, दसवें में मकर, ग्यारहवें में कुंभ और बारहवें में मीन राशि आती है। ऐसे में ग्यारहवें और दसवें भाव के स्वामी शनि और नौवें और बारहवें भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जिन्हें धर्म और मोक्ष का स्वामी माना जाता है। दसवें और ग्यारहवें भाव के स्वामी शनि हैं, जो कर्म और आय से जुड़े माने जाते हैं। महर्षियों ने इन चार घरों को बहुत महत्वपूर्ण माना है। इसलिए कहा गया है कि जिसका बृहस्पति अच्छा होता है उसका भाग्य और धर्म भी अच्छा होता है।

गुरु बृहस्पति होने इस क्षेत्रों में सफल होते हैं जातक

ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति ज्ञान और तपस्या से जुड़ा ग्रह है। जिन लोगों की कुंडली में बृहस्पति मजबूत होता है। ऐसे जातक अधिकतर अच्छे शिक्षक, सलाहकार, प्रशासन, बैंकिंग और नेतृत्व करने वाले व्यक्ति बनते हैं, क्योंकि इनकी वाणी काफी प्रभावशाली होती है, जिससे वह दूसरों को प्रेरित कर सकते हैं।

गुरु बनातें है खास योग

ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, गुरु अन्य ग्रहों के साथ युति करके विभिन्न तरह के योगों का निर्माण करते है। लेकिन अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति उच्च राशि (धनु या मीन) में हो या केंद्र भाव में स्थित हो तो हंस महापुरुष राजयोग बनता है। इस राजयोग के बनने से जातकों को जीवन में सुख-समृद्धि, ऊंचे पद, सम्मान और हर क्षेत्र में सफलता हासिल होती है।

गुरु बृहस्पति इन क्षेत्रों पर डालता है अधिक प्रभाव

महर्षि पराशर के अनुसार, कुंडली में गुरु बृहस्पति को महत्वपूर्ण ग्रहों में से एक है। ऐसे में अगर किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति केंद्र स्थानों में स्थित हो तो कोई दूसरा ग्रह भी नुकसान पहुंचा पाने में असफल होता है।

गुरु बृहस्पति को ज्ञान, विद्या और विवेक का प्रतीक है। ऐसे में गुरु की स्थिति कुंडली में मजबूत होने पर व्यक्ति को सही और गलत का अंतर समझने की क्षमता देता है। इसके साथ ही वह अपने ज्ञान से दूसरे लोगों को प्रेरित करते हैं।

अगर गुरु की स्थिति मजबूत होती हैं, तो जातकों को कानून और सामाजिक क्षेत्रों में भी लाभ मिल सकता है। कानूनी मामलों में सफलता के साथ जटिल विवादों से निजात मिल सकती है। इसके साथ ही समाज में मान-सम्मान की वृद्धि होती है।

गुरु बृहस्पति के मजबूत होने पर करियर-बिजनेस पर होता है ये लाभ

अगर जातक की कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है, तो करियर में स्थिरता बनी रहती है। आपके द्वारा की जा रही मेहनत का फल मिलता है। लगातार तरक्की के साथ उच्च पद की प्राप्ति होती है। आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है।

कुंडली में बृहस्पति के मजबूत होने पर बिजनेस-व्यापार में भी काफी लाभ मिलने के योग बनते हैं। जबरदस्त स्थिरता, विस्तार के साथ खूब मुनाफा कमा पाते हैं। व्यापारियों की निर्णय क्षमता अच्छी होती है, जिससे वह सही निर्णय लेने में सफल होते हैं। सबसे अधिक लाभ शिक्षा, परामर्श (Consultancy) और फाइनेंस से जुड़े बिजनेस में लाभ मिलता है।

बृहस्पति को मजबूत करने के उपाय (Guru Grah Ke Upay)

कुंडली में बृहस्पति की स्थिति मजबूत करनी हैं, तो गुरुवार को भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ व्रत रखें।

गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र पहनकर बृहस्पति मंत्र ॐ बृं बृहस्पतये नमः’ या ‘ॐ ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः’ का 108 बार जाप करें।

गुरुवार के दिन पीली चीजों का दान करें।

पुखराज रत्न धारण करने से गुरु ग्रह की स्थिति मजबूत हो सकती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल( FAQ)

1. ज्योतिष में बृहस्पति ग्रह का क्या महत्व है?

ज्योतिष शास्त्र में बृहस्पति ग्रह को धर्म, ज्ञान, भाग्य, संतान और समृद्धि का कारक माना जाता है। कुंडली में इसकी स्थिति मजबूत होने से जातकों को मान-सम्मान, सुख-समृद्धि, सफलता हासिल होती है।

2. बृहस्पति कमजोर होने के क्या लक्षण होते हैं?

अगर किसी जातक की कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती है, तो उसे आर्थिक परेशानियों से लेकर शिक्षा के क्षेत्र में बाधा आती है। निर्णय लेने में कठिनाई होने के साथ स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

3. बृहस्पति किस राशि का स्वामी है?

ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति देव धनु और मीन राशि का स्वामी है।

4- बृहस्पति का गोचर कितने समय में होता है?

बृहस्पति एक राशि में करीब 12-13 माह रहते हैं। ऐसे में एक राशि चक्र करने में करीब 12 साल का वक्त लग जाता है।

5- कमजोर बृहस्पति का स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ता है?

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में गुरु बृहस्पति का संबंध फैट, लिवर, लंग्स और थाइज़ से संबंधित माना जाता है। अगर कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति कमजोर होती हैं, तो जातकों को ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड शुगर जैसी परेशानियां हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।