June 2021 Horoscope Of All Zodiac Sign In Hindi: मेष- आपके लिए यह एक सकारात्मक महीना रहेगा। आपके प्रेम संबंधों में सुधार आएगा। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी जिससे आप अपने काम अच्छे से कर पायेंगे। शत्रुओं पर आपको विजय प्राप्त होगी। कोर्ट कचहरी के मामलों का निपटारा होगा। शुक्र आपको सभी सुख भी प्रदान करेगा। आपके अपने खर्चों पर नियंत्रण कर पायेंगे। नौकरी-व्यापार के मोर्चे पर बड़े बदलाव की संभावना है। आप अपनी बुद्धि के बल पर अच्छा धन अर्जित कर पायेंगे। इस महीने आप एक समृद्ध और शानदार जीवन शैली का आनंद लेंगे। अपने खान-पान का उचित ध्यान रखें। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है।

वृषभ: ये महीना आपके लिए बेहद ही शुभ रहेगा। वित्त मामलों में सफलता हासिल कर पायेंगे। आपके निवेश में वृद्धि होगी और पार्टनरशिप के काम में लाभ मिलेगा। करियर में कुछ बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। आपकी वाणी में सुधार होगा जिससे आपके रिलेशन अच्छे रहेंगे। क्रोध और अभिमान से बचें। आप किसी भी चीज में सफलता पाने के लिए अत्यंत मेहनत करेंगे। आप लंबित कार्यों को पूरा कर सकेंगे। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

मिथुन: इस महीने आपको मानसिक तनाव ज्यादा रहेंगे। अत्याधिक क्रोध करने से आपका नुकसान हो सकता है। कुछ वित्तीय समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। लेकिन जून के मध्य में आते आते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने लगेगा। प्रेम जीवन और रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। आपकी सोच में सकारात्मकता आएगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आत्मविश्वास और स्मरण शक्ति बढ़ेगी।

कर्क: इस महीने आपको अपने अहंकार पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और आप अधिक आराम महसूस करेंगे। लेकिन इस महीने आपके अपने पिता के साथ संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। जीवनसाथी से भी अनबन हो सकती है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। काम का बोझ बढ़ सकता है। कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। इस महीने आपको अत्याधिक मेहनत से ही सफलता प्राप्त होगी। विवाहित जीवन में समस्याएं बढ़ सकती हैं। आप अकेला महसूस कर सकते हैं।

सिंह: आपको इस महीने अपनी किस्मत का भरपूर साथ मिलने वाला है। घर में पूजा पाठ का माहौल रहेगा। खर्चों में बढ़ोतरी होने की संभावना है लेकिन आय भी बढ़ सकती है। कर्ज और बीमारियों के कारण कुछ परेशान रह सकते हैं। इस महीने आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। आपकी सफलता देख कार्यक्षेत्र में आपके प्रतिद्वंदी आपसे जलन महसूस करेंगे। कोई भी काम सावधानी के साथ पूरा करें। इस महीने आपको बहुत अधिक यात्रा करनी पड़ सकती है। अत्याधिक क्रोध से बचें।

कन्या: आपके लिए ये महीना मिला-जुला रहेगा। रिश्तेदारों के साथ कुछ अनबन हो सकती है। आप इस महीने नई चीज़ों को सीखने में दिलचस्पी ले सकते हैं। पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतनी होगी। ज्यादा तनाव लेने से आपकी सेहत बिगड़ सकती है। दिमाग को शांत और स्वस्थ रखें। कर्ज देने से बचें नहीं तो पैसा डूबने के आसार रहेंगे। आप इस महीने अपने खर्चों पर अंकुश लगाने की कोशिश कर सकते हैं। आपको कुछ जोखिम भरे निवेश से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।

तुला: आपके लिए ये महीना शानदार रहेगा। जीवनसाथी के साथ संबंध अच्छे रहेंगे और घर में खुशनुमा माहौल बना रहेगा। सफलता और लाभ संभव है। घर पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं। इस माह आप सौभाग्य का आनंद लेंगे। व्यापार के माध्यम से अच्छा धन अर्जित कर पायेंगे। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। करियर के लिए ये महीना शानदार साबित होगा। बड़ी सफलता संभव है। योग और ध्यान के माध्यम से अपने आप को फिट रखने की कोशिश करें।

वृश्चिक: इस महीने आपको कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती है। घर-परिवार में शांतिपूर्ण माहौल रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ कुछ मिलनसार हो सकते हैं। भाई-बहनों के संबंध मधुर होंगे। इस महीने धन का प्रवाह ठीक रहेगा। संपत्ति से संबंधित समस्याओं को आप हल कर पायेंगे। महीने के अंत में अप्रत्याशित खर्च और नुकसान होने की संभावना है।

धनु: काम के चलते कई यात्रा संभव है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। धन लाभ में कुछ देरी हो सकती है। किसी करीबी से आपके संबंध खराब हो सकते हैं। इस महीने आपको अपने प्रयासों के अनुसार ही फल की प्राप्ति होगी। वित्त पर आपका पूर्ण नियंत्रण रहेगा। धार्मिक अनुष्ठानों पर भी पैसा खर्च कर सकते हैं। करियर में ग्रोथ हो सकती है। आपके बॉस आप पर मेहरबान रहेंगे। स्वास्थ्य की देखभाल की आवश्यकता है।

मकर: इस महीने पारिवारिक जीवन आनंदमय रहेगा। आप जोश से भरे रहेंगे। पेशेवर मोर्चे पर अड़चनें भी देखने को मिल सकती हैं इसलिए शांत रहें। लेकिन आप मेहनत से सभी बाधाओं को दूर कर सकते हैं। अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो शांति बनाए रखें। सेहत का ध्यान रखें और खर्चों पर कंट्रोल करें। नियमित व्यायाम और ध्यान करें।

कुम्भ: इस महीने व्यवसाय से जुड़ी कुछ सकारात्मक ख़बरें सुनने को मिल सकती है। परिवार के सदस्यों के साथ संबंधों में सुधार होगा। मित्रों और परिवार से अच्छा सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों को लेकर धैर्य बनाए रखना होगा। आपकी महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य साकार हो सकते हैं। इस महीने सिर दर्द की समस्या हो सकती है। छात्रों के लिए एक अनुकूल महीना होगा।

मीन: मीन राशि के लोगों के लिए यह एक चुनौतीपूर्ण महीना हो सकता है। करियर में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। धैर्य से काम लेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है। सहकर्मी के साथ टकराव संभव है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की आवश्यकता है। छात्रों के लिए अनुकूल महीना होगा।