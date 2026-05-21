June 2026 Vrat Tyohar: साल 2026 के छठा माह जून जल्द ही आरंभ होने वाला है। ग्रह-नक्षत्रों की स्थिति से लेकर व्रत-त्योहारों के मामले में ये माह काफी खास होने वाला है। इस माह के आरंभ ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि के साथ हो रहा है और समापन आषाढ़ माह आरंभ होने के साथ हो रहा है। इस माह अधिक मास से लेकर नौतपा रहने वाला है। ऐसे में इस माह ज्येष्ठ पूर्णिमा, विभुवन संकष्टी, अधिक कालाष्टमी, परमा एकादशी, निर्जला एकादशी पड़ने वाला है। आइए जानते हैं हिंदू कैलेंडर के अनुसार जून माह में पड़ने वाले सभी व्रत-त्योहारों के बारे में…

Monthly Horoscope June 2026: जून 2026 में ग्रहों का महापरिवर्तन, मेष से मीन तक जानें किसका समय हो सकता है शानदार

जून 2026 के व्रत त्योहार (June 2026 Vrat Tyohar)

3 जून 2026, बुधवार: विभुवन संकष्टी

7 जून 2026, रविवार: अधिक भानु सप्तमी

8 जून 2026, सोमवार: अधिक कालाष्टमी और मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

11 जून 2026, गुरुवार: परम एकादशी

12 जून 2026, शुक्रवार: प्रदोष व्रत (शुक्र) और अधिक कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी

13 जून 2026, शनिवार: मासिक कार्तिगाई और मासिक शिवरात्रि

14 जून 2026, रविवार: रोहिणी व्रत और अधिक दर्श अमावस्या

15 जून 2026, सोमवार: मिथुन संक्रांति, ज्येष्ठ अधिक अमावस्या और ज्येष्ठ अधिकमास समाप्त

16 जून 2026, मंगलवार: चंद्र दर्शन

17 जून, बुधवार: महाराणा प्रताप जयंती

18 जून 2026, गुरुवार: प्रद्युम्न चतुर्थी, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि

19 जून 2026, शुक्रवार: स्कंद षष्ठी

20 जून 2026, शनिवार: जमाई षष्ठी

21 जून 2026, रविवार: भानु सप्तमी और साल का सबसे बड़ा दिन

22 जून 2026, सोमवार: धूमावती जयंती और मासिक दुर्गाष्टमी

23 जून 2026, मंगलवार: महेश नवमी

25 जून 2026, गुरुवार: निर्जला एकादशी , गायत्री जयंती

26 जून 2026, शुक्रवार: रामसक्ष्मण द्वादशी

27 जून 2026, शनिवार: शनि प्रदोष व्रत और शनि त्रयोदशी

29 जून 2026, सोमवार: वट पूर्णिमा व्रत, ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत, बटुक भैरवी जयंती, ज्येष्ठ पूर्णिमा

30 जून 2026, मंगलवार: आषाढ़ माह का आरंभ

कब है परम एकादशी और निर्जला एकादशी

जून माह में परम और निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा। बता दें कि परम एकादशी 11 जून और 25 जून को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाएगा।

कब है परम एकादशी 2026?

परमा एकादशी तिथि: 11 जून 2026, गुरुवार

एकादशी तिथि प्रारम्भ – जून 11, 2026 को 12:57 ए एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त – जून 11, 2026 को 10:36 पी एम बजे

पारण का समय – 12 जून को 05:23 ए एम से 08:10 ए एम

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय – 07:36 पी एम

कब है निर्जला एकादशी?

निर्जला एकादशी तिथि- जून 25 2026

एकादशी तिथि प्रारंभ – जून 24, 2026 को 06:12 पी एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त – जून 25, 2026 को 08:09 पी एम बजे

पारण का समय – 26 जून 05:25 ए एम से 08:13 ए एम

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।