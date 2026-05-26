Horoscope June 2026: ग्रह- नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से जून माह काफी खास जाने वाला है। इस माह के आरंभ में ही गुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करने वाले हैं, जिससे कई शुभ राजयोगों का निर्माण होने वाला है। बता दें कि 2 जून को गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करने वाले हैं। जहां पर पहले से ही शुक्र विराजमान होंगे। ऐसे में दोनों ग्रहों की युति से गजलक्ष्मी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा गुरु के उच्च राशि में आने से हंस राजयोग बनेगा। इसके साथ ही मिथुन राशि में शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण करेंगे। इसके अलावा मंगल मेष और वृषभ में गोचर करेंगे।

चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो हर ढाई दिन में राशि परिवर्तन करेंगे, जिससे गजकेसरी, कलात्मक, विष योग से लेकर ग्रहण योग का निर्माण करेंगे। पंडित केपी शुक्ल के अनुसार, ये माह कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक असर डाल सकता है। ग्रहों की स्थिति के हिसाब से इस माह मेष सहित इन 7 राशियों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए जानते हैं जून माह की शुभ राशियों के बारे में…

मेष राशिफल जून 2026 (Aries June Horoscope 2026)

जून माह मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत शुभ हो सकता है। इस माह आपके द्वारा किए जा रहे प्रयास, मेहनत और लगन का फल मिल सकता है और आप अपने लक्ष्य को पाने में सफल हो सकते हैं। करियर के क्षेत्र में काफी लाभ मिल सकता है। आपके द्वारा बनाई गई नई परियोजनाओं का अवसर मिल सकता है जो आपके व्यावसायिक विकास में सहायक होंगी। इसके साथ ही पदोन्नति, इंक्रीमेंट के साथ वेतन वृद्धि हो सकती है। आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि हो सकती है। ऐसे में आप हर एक चुनौती को आसानी से पार कर सकते हैं ।

जून माह में आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाले हैं। आय में भी वृद्धि देखने को मिल सकते हैं। हालांकि पैसा खर्च भी होगा। लव लाइफ अच्छी रहने वाली है। पार्टनर के साथ कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं। परिवार के साथ अच्छा वक्त बीत सकता है। स्वास्थ्य भी इस माह अच्छा रहने वाला है। बस आप अपने खानपान और दिनचर्या का ख्याल रखें।

मिथुन राशिफल जून 2026 (Gemini June Horoscope 2026)

मिथुन राशि के जातकों के लिए ये माह आनंदमय रहने वाला है। इस राशि के जातकं के समाज में मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। जीवन में लंबे समय से चली आ रही परेशानियां दूर हो सकती है। करियर के क्षेत्र में सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। आपके काम की सराहना हो सकती है। आपके काम की वरिष्ठ अधिकारी सराहना कर सकते हैं। सहकर्मियों का भी पूरा सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहने वाली है। आय स्थिर रहने वाली है, जिससे भविष्य के लिए भी बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं।

इस माह निवेश करना लाभकारी हो सकता है। पार्टनरशिप में किए गए व्यापार में अच्छा खासा लाभ मिल सकता है। आप किसी रिश्ते में है, तो आपको खुशनुमा रहने वाला है। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको लाभ मिल सकता है। इस माह आप ऊर्जावान रहने वाले हैं।

कर्क राशिफल जून 2026 (Cancer June Horoscope 2026)

कर्क राशि के जातकों के लिए ये माह काफी प्रभावशाली रहने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी हो सकती है। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकते है। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे जातकों के लिए ये माह काफी अच्छा जा सकता है। व्यावसायिक क्षेत्र में यह एक अत्यंत शुभ समय है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति लाभकारी हो सकती है। नेतृत्व क्षमता में भी बढ़ोतरी होने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। इसके साथ ही भविष्य के लिए बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं। निवेश के लिए भी समय अनुकूल है। प्रेम और संबंधों के क्षेत्र में जून आपके लिए भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण महीना होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हालांकि मानसिक तनाव हो सकता है।

सिंह राशिफल जून 2026 (Leo June Horoscope 2026)

सिंह राशि के जातकों के लिए जून 2026 रचनात्मकता वाला हो सकता है। इस माह आप अपनी प्रतिभा दिखाने में सफल हो सकते हैं। आपके अंदर आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हो सकती है।नौकरीपेशा जातकों के लिए ये माह काफी अच्छा जा सकता है। वेतन वृद्धि के साथ पदोन्नति के योग बन रहे हैं। इसके साथ ही नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होने के कारण आप अच्छा प्रदर्शन कर पाने में सफल हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। अप्रत्याशित लाभ भी मिल सकते हैं। यह निवेश के लिए अच्छा समय हो सकता है।

व्यावसायिक क्षेत्र में यह शानदार समय रहने वाला है। आपके द्वारा बनाई गई रणनीति लाभकारी हो सकती है। प्रेम संबंधों में यह महीना रोमांचक रहने वाला है। सिंगल लोगों को एक अच्छा, आकर्षक व्यक्तित्व वाला पार्टनर मिल सकता है।

तुला राशिफल जून 2026 (Libra June Horoscope 2026)

तुला राशि के जातकों के लिए जून 2026 खुशियां लेकर आने वाला माना जा रहा है। आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छा समय बीता पाने में सफल हो सकते हैं। समाज में मान-सम्मान की वृद्धि हो सकती है। व्यापार के क्षेत्र में लाभ मिल सकता है। कोई बड़ा प्रोजेक्ट को पाने में सफल हो सकते हैं। आपकी कूटनीति और संवाद कौशल बेहद उपयोगी साबित होंगे। आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर देखने को मिलने वाला है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। बस अपने खानपान, व्यायाम का ख्याल रखें।

वृश्चिक राशिफल जून 2026 (Scorpio June Horoscope 2026)

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जून 2026 माह परिवर्तनकारी महीना हो सकता है। नौकरी के साथ-साथ व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। आप आंतरिक शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण कई क्षेत्रों में सफल हो सकते हैं। आप अपने लक्ष्य को पाने में सफलता हासिल कर सकते हैं। आय में वृद्धि होने के साथ अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। ये माह निवेश के लिए सबसे अच्छा माना जा रहा है। अविवाहितों को शादी का प्रस्ताव आ सकता है। वैवाहिक जातक पार्टनर के साथ अच्छा वक्त बिता सकते है। स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है।

मीन राशिफल जून 2026 (Pisces June Horoscope 2026)

मीन राशि के जातकों के लिए जून 2026 आत्मविश्वास से भरपूर जाने वाला है। इस माह आप अपने व्यक्तित्व को निखार पाने में सफल हो सकते हैं। आपकी प्रतिभा और रचनात्मकता को मान्यता मिलेगी। इससे आपके करियर में भी लाभ मिल सकता है। नौकरीपेशा जातकों के लिए जून मा अच्छा जाने वाला है। नई नौकरी के योग बन रहे हैं। व्यावसायिक क्षेत्र में यह शानदार समय है। आपकी आय में वृद्धि हो सकती है और प्रतिभा के माध्यम से आर्थिक लाभ प्राप्त होंगे। प्रेम संबंधों में यह रोमांचक समय रहेगा। सेहत अच्छी रहने वाली है। आप ऊर्जा से भरपूर रहने वाले हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।