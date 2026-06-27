July 2026 Vrat Tyohar (जुलाई 2025 व्रत-त्योहार लिस्ट):  हिंदू धर्म के लिए जुलाई माह काफी खास हो सकता है, क्योंकि इस माह कई बड़े व्रत-त्योहार पड़ने वाले हैं। पंचांग के अनुसार, जुलाई महीने का आरंभ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से हो रहा है और समापन श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ हो रहा है। ऐसे में इस महीने देवशयनी एकादशी, गुरु पूर्णिमा, जगन्नाथ रथयात्रा से लेकर योगिनी एकादशी और श्रावण शुरू हो रहा है। इस महीने से ही भगवान विष्णु चार माह की योग निद्रा में चले जाएंगे और इसके साथ ही मांगलिक कार्य होना बंद हो जाएगा। चातुर्मास आरंभ होते ही श्रावण का महीना आरंभ हो जाएगा। आइए हिंदू कैलेंडर के अनुसार, जानते हैं जुलाई के महीने में व्रत त्योहार के बारे में…

कब है योगिनी एकादशी 2026?

आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। पंचांग के अनुसार, आषाढ़ कृष्ण एकादशी तिथि का प्रारंभ 10 जुलाई को सुबह 8 बजकर 16 मिनट पर हो रहा है, जो 11 जुलाई शनिवार को प्रातः: 5 बजकर 22 मिनट तक है। ऐसे में 11 जुलाई को हरि वासर सुबह में 10 बजकर 32 मिनट पर खत्म हो रहा है। ऐसे में गृहस्थ लोग 10 जुलाई और 11 जुलाई को वैष्णव संप्रदाय के लोग व्रत रखेंगे।

Also Read

कब से आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 2026?

आषाढ़ मास में पड़ने वाली गुप्त नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दौरान दस महाविद्याओं की पूजा की जाती है। आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई 2026 (बुधवार) से आरंभ हो रही है, जो  23 जुलाई 2026 (गुरुवार) को समाप्त होगी।

कब है श्री जगन्नाथ रथयात्रा?

आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को श्री जगन्नाथ रथयात्रा होगी। ओडिशा के पुरी के अलावा देश के अन्य हिस्सों में भी रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस साल जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को है।

Also Read

कब है देवशयनी एकादशी व्रत 2026?

हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु भगवान शिव को सृष्टि की बागडोर सौंपकर पूरे 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाएंगे। इसी के कारण इसे देवशयनी यानी हरिशयनी एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके साथ ही अगले 4 माह के लिए मांगलिक कार्यों में रोक लग जाएगी। इन चार माह को चातुर्मास के नाम से जानते हैं।

कब है चातुर्मास 2026?

वैदिक पंचांग के अनुसार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 24 जुलाई, शुक्रवार को सुबह 09:12 बजे से आरंभ हो रही है, जो 25 जुलाई, शनिवार को 11:34 बजे समाप्त हो जाएगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से देवशयनी एकादशी 25 जुलाई को होगी और इसी के साथ चातुर्मास भी आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही अगले चार माह यानी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से लेकर , श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक माह रहेंगे। इसके बाद कार्तिक मास में देवउठनी एकादशी आएगी, जो  20 नवंबर 2026, शुक्रवार को होगी।

Also Read

श्रावण मास 2026

भगवान शिव का अति प्रिय माह श्रावण माह जुलाई माह के अंत से आरंभ होने वाला है। सावन माह 30 जुलाई 2026, गुरुवार से आरंभ हो रहा है और 28 अगस्त 2026 , शुक्रवार को समाप्त होगा। सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को पड़ेगी। इसके अलावा कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाले हैं।

पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026
दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026
तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026
चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026

जुलाई 2026 के व्रत-त्योहार

जुलाई 2026 | हिंदू पंचांग
जुलाई 2026 के प्रमुख व्रत एवं त्योहार
आषाढ़ मास | कृष्ण पक्ष से शुक्ल पक्ष तक के व्रत-पर्व
आषाढ़ कृष्ण पक्ष
1 जुलाई से 14 जुलाई — कृष्ण पक्ष के व्रत एवं पर्व
3
जुलाई 2026, शुक्रवार
आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी
कृष्णपिङ्गल संकष्टी
7
जुलाई 2026, मंगलवार
आषाढ़ कृष्ण अष्टमी
कालाष्टमी
मासिक कृष्ण जन्माष्टमी
10
जुलाई 2026, शुक्रवार
आषाढ़ कृष्ण एकादशी
मासिक कार्तिगाई सौर कैलेंडर
योगिनी एकादशी
11
जुलाई 2026, शनिवार
आषाढ़ कृष्ण द्वादशी
कृष्ण रामलक्ष्मण द्वादशी
गौण योगिनी एकादशी
वैष्णव योगिनी एकादशी
12
जुलाई 2026, रविवार
आषाढ़ कृष्ण त्रयोदशी / चतुर्दशी
रोहिणी व्रत जैन कैलेंडर
रवि प्रदोष व्रत
मासिक शिवरात्रि
14
जुलाई 2026, मंगलवार
आषाढ़ अमावस्या
दर्श अमावस्या
आषाढ़ अमावस्या
अन्वाधान
आषाढ़ शुक्ल पक्ष — प्रथम सप्ताह
15 से 21 जुलाई — रथयात्रा, नवरात्रि एवं संक्रान्ति पर्व
जगन्नाथ रथयात्रा
16 जुलाई 2026
कर्क संक्रान्ति
16 जुलाई 2026
आषाढ़ नवरात्रि
15 जुलाई 2026
15
जुलाई 2026, बुधवार
आषाढ़ शुक्ल प्रतिपदा
आषाढ़ नवरात्रि प्रारम्भ
चन्द्र दर्शन
इष्टि
16
जुलाई 2026, गुरुवार
आषाढ़ शुक्ल द्वितीया
जगन्नाथ रथयात्रा
कर्क संक्रान्ति — सूर्य का मिथुन से कर्क राशि में प्रवेश
17
जुलाई 2026, शुक्रवार
आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी
अनिरुद्ध चतुर्थी
19
जुलाई 2026, रविवार
आषाढ़ शुक्ल षष्ठी
स्कन्द षष्ठी
20
जुलाई 2026, सोमवार
आषाढ़ शुक्ल सप्तमी
आषाढ़ अष्टाह्निका विधान प्रारम्भ जैन कैलेंडर
21
जुलाई 2026, मंगलवार
आषाढ़ शुक्ल अष्टमी
पार्वती जयन्ती
मासिक दुर्गाष्टमी
आषाढ़ शुक्ल पक्ष — द्वितीय सप्ताह
22 से 28 जुलाई — देवशयनी एकादशी, गौरी व्रत एवं कोकिला व्रत
22
जुलाई 2026, बुधवार
आषाढ़ शुक्ल नवमी
भड़ली नवमी
24
जुलाई 2026, शुक्रवार
आषाढ़ शुक्ल दशमी
आशा दशमी व्रत
रैवत मन्वादि
25
जुलाई 2026, शनिवार
आषाढ़ शुक्ल एकादशी / द्वादशी
देवशयनी एकादशी
वासुदेव द्वादशी
गौरी व्रत प्रारम्भ
26
जुलाई 2026, रविवार
आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी
रवि प्रदोष व्रत
27
जुलाई 2026, सोमवार
आषाढ़ शुक्ल त्रयोदशी
जयापार्वती व्रत प्रारम्भ
28
जुलाई 2026, मंगलवार
आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा
कोकिला व्रत
आषाढ़ चौमासी चौदस जैन परंपरा
आषाढ़ पूर्णिमा — महापर्व
29 जुलाई 2026 — गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व
गुरु पूर्णिमा
29 जुलाई 2026
व्यास पूजा
29 जुलाई 2026
आषाढ़ पूर्णिमा
29 जुलाई 2026
29
जुलाई 2026, बुधवार
आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा
गुरु पूर्णिमा
व्यास पूजा
दक्षिणामूर्ति जयन्ती
आषाढ़ पूर्णिमा
आषाढ़ पूर्णिमा व्रत
गौरी व्रत समाप्त
विशेष
गुरु पूर्णिमा का महत्व
गुरु पूर्णिमा आषाढ़ मास की पूर्णिमा को मनाई जाती है। इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्मदिन माना जाता है।
यह पर्व गुरु के प्रति श्रद्धा एवं कृतज्ञता व्यक्त करने का पवित्र अवसर है।
बौद्ध परंपरा में यह दिन भगवान बुद्ध के प्रथम उपदेश से भी जुड़ा है।
स्रोत: हिंदू पंचांग 2026 | आषाढ़ मास व्रत-त्योहार सूची
Jansatta InfoGenIE
HTML + CSS Copied to Clipboard

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई व्रत, त्योहार और तिथियों की जानकारी प्रचलित हिंदू पंचांग एवं धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। विभिन्न क्षेत्रों, संप्रदायों और पंचांगों के अनुसार तिथियों, व्रत-समय तथा पर्व मनाने की परंपराओं में अंतर हो सकता है। किसी भी व्रत, पूजा या धार्मिक अनुष्ठान से पहले अपने स्थानीय पंचांग या योग्य विद्वान से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।