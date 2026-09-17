Jitiya Vrat 2026: हिंदू धर्म में जितिया व्रत का विशेष महत्व है। यह व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और सुखी जीवन की कामना से माताएं रखती हैं। इसे जिउतिया और जीवित्पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन माताएं पूरे दिन अन्न और जल का त्याग कर निर्जला उपवास रखती हैं। प्रदोष काल में गंधर्वराज जीमूतवाहन की पूजा-अर्चना करने की परंपरा है। हिंदू पंचांग के अनुसार, यह व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

Karwa Chauth 2026 Date: इस साल कब है करवा चौथ, जानिए सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

जितिया 2026 कब है? (Kab Hai Jitiya Vrat)

फ्यूचर पंचांग के मुताबिक इस साल आश्विन कृष्ण अष्टमी तिथि 3 अक्तूबर 2026 को सुबह 7:58 बजे आरंभ होगी। यह तिथि 4 अक्तूबर को सुबह 5:52 बजे तक रहेगी। प्रदोष काल में पूजा की परंपरा होने के कारण इस वर्ष जितिया व्रत शनिवार, 3 अक्तूबर 2026 को रखा जाएगा।

जितिया 2026 पूजा और शुभ मुहूर्त

जितिया व्रत के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:38 बजे से 5:26 बजे तक रहेगा। इस बीच में आप दान- स्नान कर सकते हैं।



वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:46 बजे से दोपहर 12:34 बजे तक रहेगा। इस दिन सूर्यास्त शाम 6:05 बजे होगा और इसी समय से जितिया की प्रदोष पूजा की जा सकेगी।

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जितिया व्रत का धार्मिक महत्व

जितिया व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और जीवन में सफलता की कामना से निर्जला रखती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, जितिया व्रत करने से संतान पर आने वाले संकट दूर होते हैं और उसे दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत में भगवान सूर्य, माता जितिया और भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। कई स्थानों पर व्रत के दौरान जीवित्पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है।

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