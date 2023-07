Jaya Parvati Vrat 2023: सुख-समृद्धि, अखंड सौभाग्य के लिए जया पार्वती व्रत पर जरूर करें शिव-पार्वती चालीसा का पाठ

Jaya Parvati Vrat 2023:सुखी वैवाहिक जीवन के साथ सुख-समृद्धि के लिए जया पार्वती व्रत के दिन इन चालीसा का पाठ करना शुभ साबित हो सकता है।

Jaya Parvati Vrat 2023 : जया पार्वती व्रत के दौरान भगवान शिव और मां पार्वती की चालीसा करने से सुख-समृद्धि की प्राप्ति होती है।

Jaya Parvati Vrat 2023: आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के साथ जया पार्वती व्रत शुरू हो जाता है, जो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को समाप्त होता है। इन 5 दिनों में मां पार्वती के साथ भगवान शिव की विधिवत पूजा करने का विधान है। माना जाता है कि सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, सुखी वैवाहिक जीवन और संतान के उत्तम भविष्य, स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को रखती है। वहीं, दूसरी ओर अविवाहित कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। इस दिनों में मां पार्वती, शिव जी की विधिवत पूजा करने के साथ-साथ माता पार्वती और शिव जी की चालीसा का पाठ करना लाभकारी सिद्ध हो सकता है। मान्यता है कि शिव-पार्वती चालीसा का पाठ करने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाएगा। जानिए शिव और पार्वती की संपूर्ण चालीसा। संपूर्ण पार्वती चालीसा दोहा जय गिरी तनये दक्षजे शम्भू प्रिये गुणखानि। गणपति जननी पार्वती अम्बे! शक्ति! भवानि। चौपाई ब्रह्मा भेद न तुम्हरो पावे, पंच बदन नित तुमको ध्यावे। षड्मुख कहि न सकत यश तेरो, सहसबदन श्रम करत घनेरो।। तेऊ पार न पावत माता, स्थित रक्षा लय हिय सजाता। अधर प्रवाल सदृश अरुणारे, अति कमनीय नयन कजरारे।। ललित ललाट विलेपित केशर, कुंकुंम अक्षत् शोभा मनहर। Also Read Jaya Parvati Vrat 2023: आज से शुरू जया पार्वती व्रत, जानें 5 दिवसीय इस व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व कनक बसन कंचुकि सजाए, कटी मेखला दिव्य लहराए।। कंठ मंदार हार की शोभा, जाहि देखि सहजहि मन लोभा। बालारुण अनंत छबि धारी, आभूषण की शोभा प्यारी।। नाना रत्न जड़ित सिंहासन, तापर राजति हरि चतुरानन। इन्द्रादिक परिवार पूजित, जग मृग नाग यक्ष रव कूजित।। गिर कैलास निवासिनी जय जय, कोटिक प्रभा विकासिनी जय जय। त्रिभुवन सकल कुटुंब तिहारी, अणु अणु महं तुम्हारी उजियारी।। हैं महेश प्राणेश तुम्हारे, त्रिभुवन के जो नित रखवारे। उनसो पति तुम प्राप्त कीन्ह जब, सुकृत पुरातन उदित भए तब।। बूढ़ा बैल सवारी जिनकी, महिमा का गावे कोउ तिनकी। सदा श्मशान बिहारी शंकर, आभूषण हैं भुजंग भयंकर।। कण्ठ हलाहल को छबि छायी, नीलकण्ठ की पदवी पायी। देव मगन के हित अस किन्हो, विष लै आपु तिनहि अमि दिन्हो।। ताकी, तुम पत्नी छवि धारिणी, दुरित विदारिणी मंगल कारिणी। देखि परम सौंदर्य तिहारो, त्रिभुवन चकित बनावन हारो।। भय भीता सो माता गंगा, लज्जा मय है सलिल तरंगा। सौत समान शम्भू पहआयी, विष्णु पदाब्ज छोड़ि सो धायी।। तेहि कों कमल बदन मुरझायो, लखी सत्वर शिव शीश चढ़ायो। नित्यानंद करी बरदायिनी, अभय भक्त कर नित अनपायिनी।। अखिल पाप त्रयताप निकन्दिनी, माहेश्वरी, हिमालय नन्दिनी। काशी पुरी सदा मन भायी, सिद्ध पीठ तेहि आपु बनायी।। भगवती प्रतिदिन भिक्षा दात्री, कृपा प्रमोद सनेह विधात्री। रिपुक्षय कारिणी जय जय अम्बे, वाचा सिद्ध करि अवलम्बे।। गौरी उमा शंकरी काली, अन्नपूर्णा जग प्रतिपाली। सब जन की ईश्वरी भगवती, पतिप्राणा परमेश्वरी सती।। तुमने कठिन तपस्या कीनी, नारद सों जब शिक्षा लीनी। अन्न न नीर न वायु अहारा, अस्थि मात्रतन भयउ तुम्हारा।। पत्र घास को खाद्य न भायउ, उमा नाम तब तुमने पायउ। तप बिलोकी ऋषि सात पधारे, लगे डिगावन डिगी न हारे।। तब तव जय जय जय उच्चारेउ, सप्तऋषि, निज गेह सिद्धारेउ। सुर विधि विष्णु पास तब आए, वर देने के वचन सुनाए।। मांगे उमा वर पति तुम तिनसों, चाहत जग त्रिभुवन निधि जिनसों। एवमस्तु कही ते दोऊ गए, सुफल मनोरथ तुमने लए।। करि विवाह शिव सों भामा, पुनः कहाई हर की बामा। जो पढ़िहै जन यह चालीसा, धन जन सुख देइहै तेहि ईसा।। दोहा कूटि चंद्रिका सुभग शिर, जयति जयति सुख खानि, पार्वती निज भक्त हित, रहहु सदा वरदानि। संपूर्ण शिव चालीसा ॥ दोहा ॥ जय गणेश गिरिजा सुवन,मंगल मूल सुजान। कहत अयोध्यादास तुम,देहु अभय वरदान॥ ॥ चौपाई ॥ जय गिरिजा पति दीन दयाला।सदा करत सन्तन प्रतिपाला॥ भाल चन्द्रमा सोहत नीके।कानन कुण्डल नागफनी के॥ अंग गौर शिर गंग बहाये।मुण्डमाल तन क्षार लगाए॥ वस्त्र खाल बाघम्बर सोहे।छवि को देखि नाग मन मोहे॥ मैना मातु की हवे दुलारी।बाम अंग सोहत छवि न्यारी॥ कर त्रिशूल सोहत छवि भारी।करत सदा शत्रुन क्षयकारी॥ नन्दि गणेश सोहै तहँ कैसे।सागर मध्य कमल हैं जैसे॥ कार्तिक श्याम और गणराऊ।या छवि को कहि जात न काऊ॥ देवन जबहीं जाय पुकारा।तब ही दुख प्रभु आप निवारा॥ किया उपद्रव तारक भारी।देवन सब मिलि तुमहिं जुहारी॥ तुरत षडानन आप पठायउ।लवनिमेष महँ मारि गिरायउ॥ आप जलंधर असुर संहारा।सुयश तुम्हार विदित संसारा॥ त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई।सबहिं कृपा कर लीन बचाई॥ किया तपहिं भागीरथ भारी।पुरब प्रतिज्ञा तासु पुरारी॥ दानिन महँ तुम सम कोउ नाहीं।सेवक स्तुति करत सदाहीं॥ वेद माहि महिमा तुम गाई।अकथ अनादि भेद नहिं पाई॥ प्रकटी उदधि मंथन में ज्वाला।जरत सुरासुर भए विहाला॥ कीन्ही दया तहं करी सहाई।नीलकण्ठ तब नाम कहाई॥ पूजन रामचन्द्र जब कीन्हा।जीत के लंक विभीषण दीन्हा॥ सहस कमल में हो रहे धारी।कीन्ह परीक्षा तबहिं पुरारी॥ एक कमल प्रभु राखेउ जोई।कमल नयन पूजन चहं सोई॥ कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर।भए प्रसन्न दिए इच्छित वर॥ जय जय जय अनन्त अविनाशी।करत कृपा सब के घटवासी॥ दुष्ट सकल नित मोहि सतावै।भ्रमत रहौं मोहि चैन न आवै॥ त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो।येहि अवसर मोहि आन उबारो॥ लै त्रिशूल शत्रुन को मारो।संकट ते मोहि आन उबारो॥ मात-पिता भ्राता सब होई।संकट में पूछत नहिं कोई॥ स्वामी एक है आस तुम्हारी।आय हरहु मम संकट भारी॥ धन निर्धन को देत सदा हीं।जो कोई जांचे सो फल पाहीं॥ अस्तुति केहि विधि करैं तुम्हारी।क्षमहु नाथ अब चूक हमारी॥ शंकर हो संकट के नाशन।मंगल कारण विघ्न विनाशन॥ योगी यति मुनि ध्यान लगावैं।शारद नारद शीश नवावैं॥ नमो नमो जय नमः शिवाय।सुर ब्रह्मादिक पार न पाय॥ जो यह पाठ करे मन लाई।ता पर होत है शम्भु सहाई॥ ॠनियां जो कोई हो अधिकारी।पाठ करे सो पावन हारी॥ पुत्र होन कर इच्छा जोई।निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई॥ पण्डित त्रयोदशी को लावे।ध्यान पूर्वक होम करावे॥ त्रयोदशी व्रत करै हमेशा।ताके तन नहीं रहै कलेशा॥ धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे।शंकर सम्मुख पाठ सुनावे॥ जन्म जन्म के पाप नसावे।अन्त धाम शिवपुर में पावे॥ कहैं अयोध्यादास आस तुम्हारी।जानि सकल दुःख हरहु हमारी॥ ॥ दोहा ॥ नित्त नेम उठि प्रातः ही,पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना,पूर्ण करो जगदीश॥ मगसिर छठि हेमन्त ॠतु,संवत चौसठ जान। स्तुति चालीसा शिवहि,पूर्ण कीन कल्याण॥

पढ़ें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram