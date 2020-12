Jaya Kishori Motivational Speech: जया किशोरी भारत के प्रसिद्ध कथावाचकों में से एक हैं। किशोरी जी देश-विदेश में मोटिवेशनल स्पीच और कथाओं के लिए जानी जाती हैं। उनका कहना है कि उनका पूरा जीवन भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। इसलिए नौ साल की छोटी उम्र से वो श्रीमद्भागवत कथा और नानी बाई रो मायरा कथा कर रही हैं।

साथ ही आपको बता दें कि किशोरी जी ने कॉमर्स के विषयों में अपनी पढ़ाई भी पूरी की है। जीवन से जुड़े विभिन्न विषयों पर जया किशोरी की मोटिवेशनल स्पीच और लाइफ लेसन को खासा पसंद किया जाता है। बता दें कि किशोरी जी के मोटिवेशनल सेमिनार और वेबिनार भी आयोजित होते हैं, जिनमें वो अलग-अलग विषयों पर अपने विचार सांझा करती हैं।

उनको पसंद करने वाले भक्त उनकी वीडियो को सोशल मीडिया पर भी शेयर करते रहते हैं। बताया जाता है कि जिन लोगों को बार-बार कोशिश करने पर भी असफलता मिल रही है जया किशोरी के विचारों से उन्हें जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया मिल सकता है।

आप सफलता तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस न हो।

कोई भी महान व्यक्ति अवसरों की कमी के बारे में शिकायत नहीं करता।

जीतो जैसे कि तुम इसके अभ्यस्थ थे, हारो जैसे कि तुमने इसका आनंद लिया।

दूसरों की निंदा करने वालों से दूरी बनाए रखना बुद्धिमानी है।

यदि आप वास्तव में अपने जीवन में अर्थ जोड़ना चाहते हैं, तो जितना हो सके लोगों की सेवा करना शुरू करें।

आप अपने विचारों से अपना जीवन बनाते हैं।

हर चीज में अच्छाई देखने के लिए अपने आपको प्रशिक्षित करें।

कर्म की जुबान बड़ी तेज और ऊंची होती है।

जो कुछ भी आप नहीं हैं, उसके लिए खुद से नफरत करना बंद करें।

अपनी खराब आदतों पर जीत हासिल करने के समान जीवन में कोई और आनन्द नहीं होता है।

अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। वो हमेशा लौटकर वापस आते हैं। (good deeds never go wasted. they always come back in expected ways.)

भविष्य की शुरुआत हमेशा अभी से होती है (the future is always beginning now.)

कलात्मक जीवन जीने के लिए हमें गलतियां होने का डर खोना होगा। (to live a creative life, we must lose our fear of being wrong.)

