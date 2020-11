Jaya Kishori Marriage: जया किशोरी प्रसिद्ध कथावाचिका हैं। देश-विदेश में उनकी कथा वाचन शैली और भजनों को बहुत पसंद किया है। विशेष तौर पर श्री मद्भागवत कथा और नानी बाई रो मायरा की कथा के लिए उन्हें जाना जाता हैं। साथ ही वो एक लाइफ मैनेजमेंट और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। उनके भक्त उनके विचारों को इतना अधिक प्रभावशाली मानते हैं कि कथाओं के इतर भी वह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी किशोरी जी से जुड़े रहना चाहते हैं।

हाल‌ ही में किशोरी जी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम प्रोफाइल (iamjayakishori – आई एम जया किशोरी) पर अपने फॉलोअर्स की जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए आसक मी अ क्वेश्चन (Ask Me a Question) यानी मुझसे सवाल पूछो की स्टोरी अपडेट की। उनकी इस स्टोरी पर कई फॉलोअर्स ने भगवान, कथाओं, भजनों और मोटिवेशनल विचारों के बारे में पूछा जबकि इन्हीं में से एक फॉलोअर ने पूछा, ‘आप शादी कब कर रहे हो’ (Aap Shadi Kab Kar Rahe Ho) इसके जवाब में किशोरी जी ने लिखा, ‘अभी काफी समय है’ (Abhi Kaaaaaaaaaafi Samay Hai)

इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए उनके एक फॉलोअर ने पूछा, ‘क्या आप कभी शादी करेंगी? और उन लोगों को क्या कहना चाहेंगी जो बार-बार आपसे शादी के बारे में पूछते हैं?’ (Are You Ever Going to Get Marry? And What to Say to People When They Keep asking about Marriage?) शादी के बारे में लगातार ऐसे सवालों को देखते हुए किशोरी जी ने जवाब दिया, ‘हां, मैं एक दिन शादी जरूर करूंगी’, ‘मैं कहना चाहूंगी कि पर्सनल लाइफ के बारे में इस तरह के सवाल पूछना बंद कीजिए। यह ठीक नहीं है। थोड़ी मर्यादा रखिए।

बता दें कि किशोरी जी कई इंटरव्यू के दौरान यह बात बोल चुकी हैं कि वह कोई साध्वी नहीं हैं। एक साधारण लड़की हैं। जिस तरह एक साधारण लड़की पढ़ती-लिखती है और समय आने पर अपने घरवालों की इच्छा के अनुसार शादी करती है वह भी इसी तरह का जीवन व्यतीत करेंगी। लेकिन फिलहाल अभी उनकी शादी में समय है क्योंकि वह अभी पढ़ाई कर रहीं हैं और अभी अपना ज्यादातर समय लोकसेवा और समाज कल्याण के कामों को करते हुए ही बिताती हैं।

इंटरव्यू के दौरान किशोरी जी ने कई बार यह बात रखी है कि कथाओं, भजनों और मोटिवेशनल सेमिनार आदि से मिलने वाले पैसों को वह नारायण सेवा संस्थान के लिए दान करती हैं। यह संस्थान दिव्यांग लोगों की सहायता करने के लिए कार्य करता है।

Hindi News के लिए हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टेलीग्राम पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। में रुचि है तो