3 जरूरी बातें जो आपको हर चीज में दिला सकती है सफलता, जानिए क्या कहती हैं जया किशोरी

Motivational Video On Success: जया किशोरी भारत की मशहूर कथावाचिका, भजन गायिका और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। ये 7 साल की उम्र से आध्यात्मिक मार्ग से जुड़ी हुई हैं। सोशल मीडिया पर इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर मौजूद इनके कई भजनों को करोड़ों बार देखा जा चुका है। जया आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ न कुछ प्रेरक बातें शेयर करती रहती हैं। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर करके बताया है कि वो कौन सी तीन चीजें हैं जो इंसान को सफल बनाती हैं।

सफलता रातोंरात नहीं मिलती (Success Does Not Happen Overnight): किसी भी काम में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। साथ ही धैर्य रखना भी जरूरी होता है। कई लोग कुछ प्रयासों के बाद ही अपना धैर्य खो बैठते हैं जिससे वे जीवन में मिलने वाली सफलता से वंचित रह जाते हैं। हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सफलता कभी भी रातोंरात नहीं मिलती। इसलिए निरंतर प्रयास करते रहें एक न एक दिन आप सफल जरूर होंगे।

संभावनाओं को चुनें समस्या नहीं (Choose Possibilities Not Problems): जया किशोरी ने सफल होने के लिए दूसरी चीज बताई है कि हमेशा इंसान को अपने लिए संभावनाएं चुननी चाहिए। यानी किसी काम में सफल होने की कितनी संभावना है हमेशा इस बात पर विचार करें।

View this post on Instagram A post shared by Jaya Sharma (@iamjayakishori)

असफलताओं से मत डरो क्योंकि ये आपके सबसे अच्छे शिक्षक हैं (Do Not Afraid Of Failures, They Are Your Best Teachers ): जीवन में हार-जीत तो लगी ही रहती है। कभी किसी काम में सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन कभी भी असफलता की वजह से कोई काम नहीं छोड़ना चाहिए। बल्कि ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि किस कारण आप सफल नहीं हो पाए। जो व्यक्ति अपनी असफलताओं से सीखकर आगे बढ़ता है वो जीवन में सफल होता है।