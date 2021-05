5 ऐसी चीजें जो इंसान को आज ही छोड़ देनी चाहिए, जानिए क्या कहती हैं जया किशोरी

जया किशोरी फेमस कथावाचिका और भजन गायिका भी हैं। इनकी कथाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में भीड़ उमड़ती है। यूट्यूब पर मौजूद इनके भजनों पर करोड़ों की संख्या में व्यूज हैं। सोशल मीडिया पर भी इनके लाखों फॉलोअर्स हैं। जया किशोरी आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कुछ न कुछ मोटिवेशनल वीडियो भी शेयर करती रहती हैं। जया किशोरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो के जरिए बताया है कि ऐसे कौन सी 5 चीजें हैं जो इंसान को तुरंत ही छोड़ देनी चाहिए।

पहली चीज (Saying Yes To Everything): बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो हर काम में या हर बात पर अपनी हामी भर देते हैं। ये लोग मना करने से हिचकिचाते हैं जिस कारण इन्हें कई बार मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। इसलिए हर चींज में हां करने से पहले अच्छे से सोच विचार कर लें। ना कहने की भी आदत डालें।

दूसरी चीज (Fearing Change): परिवर्तन से डरना। कई लोग किसी भी काम में परिवर्तन होने से डरते हैं। सोचते हैं कि जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन परिवर्तन संसार का नियम है इससे डरने की बजाय इसका सामना करें। बदलाव से कभी भी डरना नहीं चाहिए।

तीसरी चीज (Living in the past): भूतकाल में जीना। बहुत से लोग बीते समय के बारे में सोचकर चिंतित होते रहते हैं। ऐसे लोग अपना भविष्य तो क्या आज भी बेहतर नहीं कर पाते। इसलिए बीते समय को भुलाकर व्यक्ति को सदैव अपने आज के बारे में सोचना चाहिए।

चौथी चीज (Trying to please everyone): सभी को खुश रखने की कोशिश। आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते और अगर ऐसा करने के चक्कर में पड़ेंगे तो आप अपनी जिंदगी खुद ही उदास कर लेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने आप को खुश रखने की कोशिश करें। इसलिए हर किसी को खुश रखने की सोच आज ही छोड़ दें तो बेहतर होगा।

पांचवीं चीज (Negative self talk): अपने आप से नकारात्मक बातें। इंसान को अपने आप से सकारात्मक बातें ही करनी चाहिए। जब आप किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचेंगे तो आप किसी काम में सफलता प्राप्त नहीं कर पायेंगे। इसलिए अपने आप से नकारात्मक बातें नहीं करनी चाहिए।