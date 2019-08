Krishna Janmashtami: श्रीकृष्‍ण जन्‍माष्‍टमी हिंदूओं का एक प्रमुख त्यौहार है। जिसे पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रचलित कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि सृष्टि के पालनहार भगवान विष्‍णु ने श्रीकृष्‍ण के रूप में आठवां अवतार लिया था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी जिसे भगवान श्रीकृष्ण की जयंती नाम से भी जाना जाता है, ये भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है। इस बार जन्माष्टमी 23 अगस्त को है या फिर 24 अगस्त को, इसे लेकर थोड़ी उलझन बनी हुई है। लेकिन मान्‍यता के अनुसार भगवान श्रीकृष्‍ण का जन्‍म भाद्रपद यानी कि भादो माह की कृष्‍ण पक्ष की अष्‍टमी तिथि को हुआ था, जो कि 23 अगस्त को पड़ रही है। इस कारण से जन्माष्टमी 23 अगस्त को ही मनाई जायेगी। जब्कि वैष्णव संप्रदाय व साधु संतो की कृष्णाष्टमी शनिवार, 24 अगस्त को सर्वार्थ अमृत सिद्धियोग में मनाई जाएगी।

ज्योतिष अनुसार इस बार जन्माष्टमी पर द्वापर जैसा संयोग दोहराएगा। क्योंकि इस बार अष्टमी तिथि पर रोहिणी नक्षत्र में सूर्य और चंद्रमा के उच्च होने से अद्भुत संयोग बन रहा है। यह सभी प्रकार की मनोकामना पूर्ति का योग है जिसमें भगवान कृष्ण की अराधना से विशेष फल प्राप्त होता है। इस विशेष योग को पुराणों में तीन जन्मों के पापों से मुक्ति वाला बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि को हुआ था। इसलिए भाद्रपद मास में आने वाली कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र का संयोग होना शुभ माना गया है। ज्योतिष विद्वानों का कहना है कि रोहिणी नक्षत्र, अष्टमी तिथि के साथ सूर्य और चन्द्रमा ग्रह भी उच्च राशि में है। माना जा रहा है कि जिस प्रकार के योग में भगवान श्रीकृष्ण का द्वापर युग में प्राकट्य हुआ था, वैसे योग में 23 अगस्त को जन्माष्टमी मनाई जाएगी।

भगवान श्रीकृष्ण का 5246वाँ जन्मोत्सव

कृष्ण जन्माष्टमी शुक्रवार, अगस्त 23, 2019 को

अष्टमी तिथि प्रारम्भ – अगस्त 23, 2019 को 08:09 AM बजे

अष्टमी तिथि समाप्त – अगस्त 24, 2019 को 08:32 AM बजे

रोहिणी नक्षत्र प्रारम्भ – अगस्त 24, 2019 को 03:48 AM बजे

रोहिणी नक्षत्र समाप्त – अगस्त 25, 2019 को 04:17 AM बजे

कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त

अभिजीत मुहूर्त – दोपहर 12:04 से 12 :55 बजे तक

जन्माष्टमी निशिता पूजा का समय – मध्य रात्रि 12:09 से 12: 47 बजे तक

निशिता पूजा शुभ मुहूर्त की अवधि – 38 मिनट

