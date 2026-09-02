Janmashtami 2026 Vrat Rules: भगवान श्रीकृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व जन्माष्टमी इस साल 4 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। इस दिन में श्रद्धालु भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप यानी लड्डू गोपाल की पूजा करते हैं और दिनभर व्रत रखते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जन्माष्टमी का व्रत श्रद्धा, संयम और सात्विकता के साथ रखने का विशेष महत्व है। इस दौरान खानपान से लेकर पूजा-पाठ तक कुछ खास नियमों का पालन किया जाता है। आइए जानते हैं…

Janmashtami 2026 Puja Samagri: इन चीजों के बिना अधूरी है जन्माष्टमी की पूजा, जानिए लड्डू गोपाल के श्रृंगार से लेकर भोग तक की पूरी लिस्ट, नोट कर लें संपूर्ण सामग्री

जन्माष्टमी व्रत में क्या खाएं?

जन्माष्टमी के व्रत में सामान्य तौर पर अन्न और अनाज का सेवन नहीं किया जाता। व्रत रखने वाले लोग अपनी क्षमता और परंपरा के अनुसार निर्जला व्रत या फलाहार कर सकते हैं।

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फलाहार में इन चीजों का सेवन किया जा सकता है:

केला, सेब, अनार, पपीता जैसे ताजे फल

दूध, दही, छाछ और मट्ठा

मखाना और सूखे मेवे

साबूदाना

कुट्टू, सिंघाड़ा या राजगीरे के आटे से बने व्यंजन

आलू और शकरकंद

सेंधा नमक

माखन-मिश्री और अन्य सात्विक फलाहारी प्रसाद

कई परिवारों में व्रत के दौरान केवल फल और दूध लिया जाता है, जबकि कुछ लोग एक समय फलाहारी भोजन करते हैं। इसलिए अपने परिवार की परंपरा और अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार व्रत रखना उचित माना जाता है।

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जन्माष्टमी व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए?

व्रत के दौरान सामान्य तौर पर चावल, गेहूं, दाल और दूसरे अनाज से परहेज किया जाता है। इसके अलावा मांसाहार और तामसिक भोजन भी नहीं करना चाहिए।

इन चीजों से दूरी रखने की परंपरा है:

चावल और गेहूं

दाल और सामान्य अनाज

प्याज और लहसुन

मांस, मछली और अंडा

शराब और अन्य नशीले पदार्थ

सामान्य नमक की जगह व्रत में सेंधा नमक का इस्तेमाल किया जाता है

धार्मिक परंपराओं में जन्माष्टमी को सात्विकता और संयम का पर्व माना गया है, इसलिए व्रत के दौरान सात्विक भोजन के साथ मन और वाणी पर भी संयम रखने की सलाह दी जाती है।

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जन्माष्टमी व्रत की संपूर्ण पूजा विधि

1. सुबह स्नान करें:

जन्माष्टमी के दिन सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनें। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें।

2. पूजा स्थान तैयार करें:

घर के मंदिर और पूजा स्थान की अच्छी तरह सफाई करें। बाल गोपाल की मूर्ति को सुंदर वस्त्र, आभूषण, मोरपंख और फूलों से सजाएं। चाहें तो भगवान के लिए छोटा सा पालना भी तैयार करें।

3. दिनभर व्रत रखें:

सामर्थ्य के अनुसार निर्जला या फलाहार व्रत रखें। दिनभर भगवान कृष्ण का नाम जपें, भजन-कीर्तन करें और श्रीमद्भगवद्गीता या श्रीकृष्ण की लीलाओं का पाठ कर सकते हैं।

4. मध्यरात्रि में अभिषेक करें:

निशिता काल में बाल गोपाल का पंचामृत से अभिषेक करें। इसके बाद स्वच्छ जल से स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाएं। चंदन, फूल और तुलसी अर्पित करें।

5. भोग लगाएं:

भगवान कृष्ण को माखन-मिश्री, दूध, दही, फल और अन्य सात्विक प्रसाद अर्पित करें। इसके बाद धूप-दीप जलाकर आरती करें।

6. कृष्ण जन्मोत्सव मनाएं:

मध्यरात्रि में भगवान कृष्ण के जन्म का उत्सव मनाएं। शंख बजाएं, घंटी बजाएं और बाल गोपाल को पालने में झुलाएं। इसके बाद परिवार के साथ आरती और कृष्ण भजन करें।

जन्माष्टमी के दिन इन बातों का रखें ध्यान

जन्माष्टमी के दिन केवल खानपान ही नहीं, बल्कि आचरण की शुद्धता का भी ध्यान रखने की परंपरा है। इस दिन क्रोध, विवाद, अपशब्द और किसी का अपमान करने से बचना चाहिए। घर में शांत और भक्तिमय वातावरण बनाए रखना चाहिए। कई परंपराओं में जन्माष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी से ही प्याज-लहसुन, मांसाहार और मदिरा का त्याग करने की सलाह दी जाती है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।