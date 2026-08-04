Janmashtami 2026 Date: प्रति वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के आठवें अवतार श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। द्रिक पंचांग के अनुसार इस साल भगवान श्रीकृष्ण का 5253वां जन्मोत्सव मनाया जाएगा। इस दिन आधी रात को 12 बजे रोहिणी नक्षत्र में कान्हा का जन्मोत्सव मनाना शुभ माना जाा है। मथुरा, वृंदावन सहित इस्कॉन मंदिर में लाखों लोग पहुंचकर जन्मोत्सव का आनंद लेते हैं। इस साल भाद्रपद मास की अष्टमी तिथि दो दिन होने के कारण असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन श्रीकृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं जन्माष्टमी की सही तिथि, शुभ मुहूर्त से लेकर पारण का समय तक…

कब है कृष्ण जन्माष्टमी 2026 ? (Krishna Janmashtami 2026 Date)

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आरंभ- 4 सितंबर 2026 को 02:25 ए एम बजे

भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि समाप्त- 5 सितंबर 2026 को 12:13 ए एम बजे

कृष्ण जन्माष्टमी 2026 तिथि– इस साल श्री कृष्ण जन्माष्टमी 4 सितंबर 2026 को है

कृष्ण जन्माष्टमी 2026 पूजा मुहूर्त (Krishna Janmashtami 2026 Shubh Muhurat)

कृष्ण जन्माष्टमी पूजा का शुभ मुहूर्त – निशिता पूजा का समय रात 11:57 पी एम से 5 सितंबर को सुबह 12:43 ए एम बजे तक

अवधि – 00 घण्टे 45 मिनट्स

मध्यरात्रि का क्षण – 12:20 ए एम, सितम्बर 05

चंद्रोदय समय – 11:29 पी एम Krishna Dashami

जन्माष्टमी पर रोहिणी नक्षत्र का समय ( Shri Krishna Janmashtami 2026 Rohini Nakshatra )

रोहिणी नक्षत्र प्रारम्भ – 4 सितंबर 2026 को 12:29 ए एम बजे

रोहिणी नक्षत्र समाप्त – 4 सितंबर 2026 को 11:04 पी एम बजे

श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 पारण का समय (Shri Krishna Janmashtami 2026 Paran Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार, श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत का पारण शास्त्र और आधुनिक समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार बताया गया है। धर्म शास्त्र के अनुसार पारण समय अष्टमी तिथि के साथ रोहिणी नक्षत्र और सूर्योदय समाप्त होने से पहले कर लेना चाहिए।

पारण समय – 5 सितंबर को सुबह 06:01 बजे के बाद

वर्तमान में समाज में प्रचलित पारण समय निशिता मुहूर्त यानी श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के बाद व्रत का पारण कर लेते हैं। इस आधार पर व्रत का पारण 5 सितंबर को आधी रात 12:43 बजे के बाद कर सकते हैं।

श्री कृष्ण जन्माष्टमी 2026 धार्मिक महत्व (Shri Krishna Janmashtami 2026 Significance)

ब्रह्मवैवर्त पुराण के मुताबिक जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है, जो उसे कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती हैं और बैकुंड की प्राप्ति हो सकती है। वहीं अग्नि पुराण में लिखा है कि इस दिन व्रत रखने से व्यक्ति को कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिलने के साथ मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है। ये आनंज, सुख का प्रतीक माना जाता है।

श्री कृष्ण की आरती (Shri Krishna Aarti)

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

गले में बैजंती माला,

बजावै मुरली मधुर बाला ।

श्रवण में कुण्डल झलकाला,

नंद के आनंद नंदलाला ।

गगन सम अंग कांति काली,

राधिका चमक रही आली ।

लतन में ठाढ़े बनमाली

भ्रमर सी अलक,

कस्तूरी तिलक,

चंद्र सी झलक,

ललित छवि श्यामा प्यारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

कनकमय मोर मुकुट बिलसै,

देवता दरसन को तरसैं ।

गगन सों सुमन रासि बरसै ।

बजे मुरचंग,

मधुर मिरदंग,

ग्वालिन संग,

अतुल रति गोप कुमारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

जहां ते प्रकट भई गंगा,

सकल मन हारिणि श्री गंगा ।

स्मरन ते होत मोह भंगा

बसी शिव सीस,

जटा के बीच,

हरै अघ कीच,

चरन छवि श्रीबनवारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

चमकती उज्ज्वल तट रेनू,

बज रही वृंदावन बेनू ।

चहुं दिसि गोपि ग्वाल धेनू

हंसत मृदु मंद,

चांदनी चंद,

कटत भव फंद,

टेर सुन दीन दुखारी की,

श्री गिरिधर कृष्णमुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

आरती कुंजबिहारी की,

श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की ॥

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