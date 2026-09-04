Aaj ka Panchang 4 September 2026 (आज का पंचांग 4 सितंबर 2026): भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार अष्टमी तिथि पूरे दिन रहने वाली है। इसके साथ ही आज रोहिणी, मृगशीर्षा नक्षत्र के साथ हर्षण, वज्र योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज श्रीकृष्ण जन्माष्टमी के साथ कालाष्टमी का व्रत रखा जा रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो वृषभ राशि और सूर्य कर्क राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – भाद्रपद

अमांत – श्रावण

वार- शुक्रवार

व्रत- श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कालाष्टमी

तिथि- कृष्ण पक्ष अष्टमी – अगस्त 04 02:25 एएम – अगस्त 05 12:13 एएम

नक्षत्र- रोहिणी – अगस्त 04 12:29 एएम – अगस्त 04 11:04 पीएम, फिर मृगशीर्षा आरंभ

करण

बालव – अगस्त 04 02:25 एएम – अगस्त 04 01:21 पीएम

कौलव – अगस्त 04 01:21 पीएम – अगस्त 05 12:14 एएम

तैतिल – अगस्त 05 12:14 एएम – अगस्त 05 11:04 एएम

योग

हर्षण – अगस्त 03 06:32 पीएम – अगस्त 04 03:43 पीएम

वज्र – अगस्त 04 03:43 पीएम – अगस्त 05 12:46 पीएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 6:13 एएम

सूर्यास्त – 6:38 पीएम

चन्द्रोदय – अगस्त 04 11:45 पीएम

चन्द्रास्त – अगस्त 04 1:00 पीएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:52 एएम – 12:25 पीएम

यम गण्ड – 3:31 पीएम – 5:05 पीएम

कुलिक – 7:46 एएम – 9:19 एएम

दुर्मुहूर्त – 08:42 एएम – 09:32 एएम, 12:50 पीएम – 01:40 पीएम

वर्ज्यम् – 03:32 पीएम – 05:02 पीएम, 04:18 एएम – 05:48 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:01 पीएम – 12:50 पीएम

अमृत काल – 08:02 पीएम – 09:32 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:37 एएम – 05:25 एएम

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि- चन्द्रमा वृषभ राशि पर संचार करेगा

26 सितंबर को बुद्धिदाता बुध करेंगे तुला राशि में प्रवेश, मेष, मिथुन और तुला राशि पर पड़ सकता है सकारात्मक असर

चन्द्र मास

अमांत – श्रावण

पूर्णिमांत – भाद्रपद

शक संवत (राष्ट्रीय कैलैण्डर)

भाद्रपद 13, 1948

वैदिक ऋतु- वर्षा

द्रिक ऋतु- शरद

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।