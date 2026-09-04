Janmashtami Katha, Shri Krishna Janam Katha: आज देशभर में श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। कान्हा का जन्म भाद्रपद मास से कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मथुरा के कारगर में हुआ था। देवकी और वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण के प्राकट्य को लेकर तो आपने कई कथाएं सुनी होगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देवकी वासुदेव के पूर्व जन्म में भी श्री विष्णु उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए थे, वो भी एक बार नहीं बल्कि तीन बार।भगवान विष्णु केवल श्रीकृष्ण के रूप में ही देवकी-वसुदेव के पुत्र नहीं बने थे, बल्कि इससे पहले भी दो जन्मों में वे इन्हीं आत्माओं के पुत्र के रूप में प्रकट हो चुके थे। भगवान श्रीकृष्ण के जन्म की कथा जितनी अद्भुत है, उतनी ही रहस्यमयी है। उनके माता-पिता देवकी और वसुदेव के पूर्व जन्मों की कहानी। श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध के तृतीया अध्याय में श्री कृष्ण के प्राकट्य के बारे में विस्तार से बताया गया है। जिसमें स्वयं श्री विष्णु ने देवती-वसुदेव को बताया कि आखिर क्यों वह उनके पुत्र के रूप में अवतरित हुए हैं। ‘धर्म गाथा’ श्रृंखला में आज जानते हैं किस वरदान के कारण वासुदेव और देवकी बनें कान्हा के माता-पिता…

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जब जन्म-मृत्यु के चक्र से छुड़ाने वाले भगवान जनार्दन के अवतार का समय था निशीथ। चारों ओर अंधकार का साम्राज्य था। उसी समय सबके हृदय में विराजमान भगवान विष्णु देवरूपिणी देवकी के गर्भ से प्रकट हुए, जैसे पूर्व दिशा में सोलहों कलाओं से पूर्ण चंंद्रमा का उदय हो गया हो। वासुदेव कान्हा का स्वरूप देखकर समझ गए कि कोई ये साधारण बालक नहीं है। इसके बाद उन्होंने श्री कृष्ण की स्तुति की। इसके बाद जब देवकी ने देखा कि मेरे पुत्र में तो पुरुषोत्तम भगवान के सभी लक्षण मौजूद हैं। पहले तो उन्हें कंस से कुछ भय मालूम हुआ, परंतु फिर वे बड़े पवित्र भावसे मुसकराती हुई स्तुति करने लगीं।

श्री कृष्ण से देवकी ने कहीं ये बात

माता देवकी भगवान श्रीकृष्ण से कहती हैं कि प्रभु, वेदों ने जिस परम सत्य को संसार का कारण, निराकार और सबके आधार के रूप में बताया है, वही आप स्वयं हैं। जब पूरी सृष्टि का अंत हो जाता है और सभी लोक, पंचमहाभूत, अहंकार तथा प्रकृति आपमें ही विलीन हो जाते हैं, तब भी केवल आप ही शेष रहते हैं। समय भी आपकी ही शक्ति से चलता है और यह पूरा संसार आपकी लीला है। जो जीव मृत्यु के भय से संसार में भटकता रहता है, उसे आपके चरणों की शरण मिलने पर ही सच्चा भयमुक्ति और शांति मिलती है। इसलिए देवकी कहती हैं कि प्रभु, हम कंस से बहुत डरे हुए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए।

आपका यह दिव्य चतुर्भुज रूप देखकर कंस को यह पता नहीं चलना चाहिए कि आप मेरे गर्भ से जन्मे हैं, इसलिए कृपया अपना यह अलौकिक रूप छिपा लीजिए। जो परमात्मा पूरे ब्रह्मांड को अपने भीतर धारण करते हैं, उनका मेरे गर्भ में आना आपकी अद्भुत लीला ही है।

श्री कृष्ण से सुनाई पूर्वजन्म की कथा

माता देवकी के इस तरह से पूछने पर भगवान श्रीकृष्ण स्वयं देवकी को उनके पूर्व जन्मों का रहस्य बताते हुए कहते हैं कि अपने पहले जन्म में देवकी आप पृश्नि और वसुदेव सुतपा प्रजापति थे। तुम दोनों के हृदय बड़े ही शुद्ध थे। जब ब्रह्माजी ने तुम दोनों को संतान उत्पन्न करनेकी आज्ञा दी, तब तुम लोगों ने इन्द्रियों का दमन करके उत्कृष्ट तपस्या की।

तुम दोनों ने वर्षा, वायु, घाम, शीत, उष्ण आदि काल के विभिन्‍न गुणों का सहन किया और प्राणायाम के द्वारा अपने मन के मैल को धो डाला। तुम दोनों कभी सूखे पत्ते खा लेते और कभी हवा पीकर ही रह जाते। तुम्हारा चित्त बड़ा शांत था। इस प्रकार तुम लोगों ने मुझसे अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने की इच्छा से मेरी आराधना की। मुझमें चित्त लगाकर ऐसा परम दुष्कर और घोर तप करते-करते देवताओं के बारह हजार वर्ष बीत गए।

पुण्यमयी देवि! उस समय मैं तुम दोनों पर प्रसन्न हुआ, क्योंकि तुम दोनों ने तपस्या, श्रद्धा और प्रेममयी भक्ति से अपने हृदय में नित्य-निरन्तर मेरी भावना की थी। उस समय तुम दोनों की अभिलाषा पूर्ण करने के लिए वर देने वालों का राजा मैं इसी रूप से तुम्हारे सामने प्रकट हुआ।

पृश्नि और सुतपा प्रजापति ने विष्णु को पुत्र के रूप में मांगा

जब मैंने कहा कि ‘तुम्हारी जो इच्छा हो, मुझसे मांग लो’, तब तुम दोनों ने मेरे-जैसा पुत्र मांगा। उस समय तक विषय-भोगों से तुम लोगों का कोई संबंध नहीं हुआ था। तुम्हारे कोई संतान भी न थी। इसलिए मेरी माया से मोहित होकर तुम दोनों ने मुझसे मोक्ष नहीं मांगा। तुम्हें मेरे-जैसा पुत्र होने का वर प्राप्त हो गया और मैं वहाँ से चला गया। अब सफल मनोरथ होकर तुम लोग विषयों का भोग करने लगे।

पहला जन्म: जब देवकी बनी थीं पृश्नि और वसुदेव थे सुतपा

मैंने देखा कि संसार में शील-स्वभाव, उदारता तथा अन्य गुणों में मेरे-जैसा दूसरा कोई नहीं है। इसलिए मैं ही तुम दोनों का पुत्र हुआ और उस समय मैं ‘पृश्निगर्भ’ के नाम से विख्यात हुआ।

दूसरा जन्म: माता-पिता बने अदिति और कश्यप

विष्णु जी ने आगे कहा कि फिर दूसरे जन्म में तुम हुईं अदिति और वसुदेव हुए कश्यप। उस समय भी मैं तुम्हारा पुत्र हुआ। मेरा नाम था ‘उपेन्द्र’। शरीर छोटा होनेके कारण लोग मुझे ‘वामन’ भी कहते थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपने भक्तों को दिए हुए वरदान को दूसरे जन्म में भी पूरा किया।

तीसरा जन्म: देवकी और वसुदेव बने पृश्नि-सुतपा

विष्णु जी ने आगे कहा कि सती देवकी! तुम्हारे इस तीसरे जन्म में भी में उसी रूप से फिर तुम्हारा पुत्र हुआ हूं। मेरी वाणी सर्वदा सत्य होती है। मैंने तुम्हें अपना यह रूप इसलिए दिखला दिया है कि तुम्हें मेरे पूर्व अवतारों का स्मरण हो जाए। यदि मैं ऐसा नहीं करता, तो केवल मनुष्य-शरीर से मेरे अवतार की पहचान नहीं हो पाती। तुम दोनों मेरे प्रति पुत्रभाव तथा निरन्तर ब्रह्मभाव रखना। इस प्रकार वात्सल्य-स्नेह और चिन्तनके द्वारा तुम्हें मेरे परम पदकी प्राप्ति होगी।

देवकी-वसुदेव को मिला विशेष वरदान

भगवान ने देवकी और वसुदेव को यह भी बताया कि वे उनके प्रति पुत्रभाव रखें और निरंतर उनका चिंतन करें। भगवान के अनुसार वात्सल्य प्रेम और निरंतर चिंतन के माध्यम से वे परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह देवकी और वसुदेव का भगवान से संबंध केवल माता-पिता और पुत्र का संबंध नहीं था, बल्कि इसके पीछे कई जन्मों की भक्ति और तपस्या जुड़ी हुई थी।

अस्वीकरण: इस लेख में दी गई श्रीकृष्ण जन्म एवं उनके पूर्व जन्मों से संबंधित जानकारी श्रीमद्भागवत महापुराण के दशम स्कंध में वर्णित प्रसंगों पर आधारित है। लेख का उद्देश्य धार्मिक एवं पौराणिक कथा को सरल भाषा में पाठकों तक पहुंचाना है। इसमें वर्णित घटनाओं को धार्मिक ग्रंथों और परंपरागत मान्यताओं के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। पाठकों से अनुरोध है कि धार्मिक विषयों को श्रद्धा एवं उचित संदर्भ के साथ समझें।