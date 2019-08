Krishna Janmashtami 2019: पूरे देशभर में जन्माष्टमी की धूम के साथ मथुरा के कृष्ण जन्मभूमी मंदिर में एक अलग ही नजारा देखने को मिला है। कृष्ण जन्मोत्सव पर जहां देशभर में हर्षोल्लास है वहीं मथुरा-वृंदावन में खासी तैयारियां की गईं। यहां कृष्ण जन्मभूमि पर बेहद शानदार श्रृंगार किया गया। बता दें कि मथुरा में भव्य रुप से शृंगार की हुई राधा कृष्ण की आरती को देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भींड़ उमड़ी है। गौरतलब है कि इस साल कृष्ण जन्माष्टमी को दो तिथियों में मनाए जाने की बात है। इस बीच मथूरा में शुक्रवार (23 अगस्त) को कृष्ण जन्मभूमी मंदिर में शानदार तरीके से आरती हुई।

कैसे हुई आरतीः बता दें कि जन्माष्टमी के पावन मौके पर मथूरा की नगरी एक अलग ही रंग में दिखी। शुक्रवार को कृष्ण जन्मभूमी मंदिर में आरती का आयोजन किया गया। इस आरती को देखने के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भींड उमड़ी थी। वीडियो में मंदिर के पुजारी को आरती करते दिखा गया। मंदिर के पुजारी ने जब मंदिर के पर्दे हटाए तो वहां मौजूद श्रद्धालुओं ने ताली बजाना शुरु कर दिया था। इसके बाद पूरी मंदिर की लाइट को बंद कर दिया गया। केवल कृष्ण के प्रतिमा के पास की लाइट ही जल रही थी। पुजारी ने इसके बाद भव्य आरती की और वहां खड़े श्रद्धालुओं ने आरती के साथ कृष्ण के भी दर्शन किए।

#WATCH: 'Aarti' being performed at Krishna Janmabhoomi Temple in Mathura on #Janmashtami. pic.twitter.com/gntrKAKTyL

— ANI UP (@ANINewsUP) August 24, 2019