हिंदू धर्म में हर देवी-देवता का विशेष महत्व है। हर व्यक्ति अपने अनुरूप देवी-देवता की पूजा-अर्चना करते है। हालांकि अधिकतर लोगों को इस बात की उलझन बनी रहती है कि आखिर कुल देवी-देवता के अलावा वह किसी आराध्य की पूजा करें, जिससे उन्हें सुख-समृद्धि के साथ शांति मिले। ज्योतिष और अंक ज्योतिष के जानकारों के अनुसार हर एक व्यक्ति की जन्मतिथि और ग्रहों की स्थिति के आधार पर इष्टदेव या फिर इष्टदेवी का निर्धारण किया जा सकता है। अगर आपको भी समझ नहीं आ रहा है कि आपका इष्टदेव कौन है, तो आप अपनी जन्मतिथि के आधार पर भी जान सकते हैं। आइए जानते हैं मूलांक के अनुसार आपका ‘इष्टदेव’ या ‘इष्टदेवी’ कौन है…

अंक ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, मूलांक 1 से लेकर 9 तक के जातकों के लिए अलग-अलग इष्टदेव और ग्रह होते हैं। हर मूलांक का अपना-अपना स्वामी होने के साथ-साथ अलग-अलग स्वभाव होता है। इसी के आधार पर जातक अपने इष्टदेवों की पूजा करने के मानसिक तनाव को कम कर सकते है। आइए पंडित केपी शुल्क से विस्तार से समझते हैं कि आपकी जन्मतिथि के अनुसार आपके इष्टदेव कौन हैं…

अब आप कहेंगे कि कुल देवता और इष्टदेवता तो एक ही होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि दोनों ही अलग होते हैं। जहां कुल देवता या कुलदेवी वह होते हैं जिनकी पूजा परिवार या पूर्वज पीढ़ियों से करते आए हैं। अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में यह परंपरा अलग होती है। वहीं इष्टदेवता या इष्टदेवी की बात करें, तो ये वह पॉवर यानी ऊर्जा होती है, जिससे व्यक्ति मानसिक और अध्यात्मिक रूप से जुड़ाव महसूस करता है।

जानें जन्मतिथि के आधार पर इष्टदेव

मूलांक 1 के इष्टदेव

जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 या 28 तारीख को जन्म हुआ है, तो उसका मूलांक 1 माना जाता है। इस मूलांक के स्वामी सूर्य है। ऐसे में सूर्य के अलावा श्री राम की पूजा करना विशेष माना जाता है। सूर्य के कारण आपके नेतृत्व क्षमता में बढ़ोतरी होने के साथ-साथ भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। ऐसे में आज नियमित रूप से सूर्य को अर्घ्य देने के साथ-साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

मूलांक 2 के इष्टदेव

जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 2, 11, 20 या 29 तारीख को जन्म हुआ है, तो वह मूलांक 2 वाले होते हैें। इस मूलांक के स्वामी के स्वामी ग्रह चंद्रमा है। ऐसे में ये लोग अधिक शांत, भावुक होने के साथ केयरिंग होते हैं। लेकिन अगर इन्हें गुस्सा आता है, तो काफी भयानक होता है। ऐसे में इस मूलांक के जातकों का इष्टदेव महादेव है, जो काफी भोले होते हैं, लेकिन क्रोध आया तो रौद्र रूप धारण कर लेते हैं। इसके अलावा चंद्रदेव की पूजा करने के साथ पूर्णिमा तिथि को चंद्रोदय से समय पूरा करने से लाभ मिल सकता है।

मूलांक 3 के इष्टदेव

जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 3, 12, 21 या 30 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 3 होगा। इस मूलांक के स्वामी गुरु बृहस्पति है। ऐसे में इन जातकों के इष्टदेव बृहस्पति देव, भगवान विष्णु के अलावा श्री कृष्ण होंगे। इस मूलांक के जातक दूसरों की मदद करने में सबसे आगे होते हैं। ये दूसरों को ज्ञान से लेकर मार्गदर्शन करते हैं। श्री कृष्ण की तरह इनका व्यक्तित्व में चंचलता, प्रेम और ज्ञान से भरपूर होते हैं।

मूलांक 4 के इष्टदेव

जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 4, 13, 22 या 31 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 4 होगा। इस मूलांक के स्वामी राहु है। ऐसे में राहु मंत्रों का जाप करना लाभकारी हो सकता है। इसके अलावा इस मूलांक की इष्टदेवी मां दुर्गा और मां सरस्वती है। इनकी आराधना करने से शक्ति और ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। इस मूलांक के लोग अधिक बुद्धिमान और विश्लेषणात्मक क्षमता वाले होते हैं।

मूलांक 5 के इष्टदेव

जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 5, 14 या 23 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 5 होगा। इस मूलांक के स्वामी बुध है। इसके साथ ही इष्टदेव की बात करें, तो श्री कृष्ण होंगे। ये लोग काफी बुद्धिमान,तेजी बुद्धि से लेकर कम्युनिकेशन स्किल बेहतरीन होती है। ये बिजनेस में महारथ हासिल कर सकते हैं। ऐसे में श्री कृष्ण की आराधना करने के साथ बुध ग्रह के मंत्र का जाप करना लाभकारी हो सकता है।

मूलांक 6 के इष्टदेव

अगर आपका जन्म किसी भी माह की 6, 15 या 24 तारीख को हुआ हो, तो आपका मूलांक 6 होगा। इस मूलांक के स्वामी शुक्र देव है। ऐसे में इस मूलांक के स्वभाव की बात करें, तो काफी सेंसटिव होने के साथ त्याग और दूसरों की भलाई में तत्पर रहते हैं। इसके इष्ट देव श्रीकृष्ण, वामन देव या शुक्र देव माने जाते हैं।

मूलांक 7 के इष्टदेव

मूलांक 7 वालों की बात करें, तो इनका जन्म किसी भी माह की 7, 16 या 25 तारीख को जन्म लेते हैं। इस मूलांक के स्वामी ग्रह केतु है। ऐसे में इनका अध्यात्म की ओर काफी अधिक झुकाव होता है। ये काफी जिज्ञासु प्रवृत्ति के होने के साथ सोचते अधिक है। इनके इष्टदेव भगवान गणेश या नरसिंह भगवान माने जाते हैं

मूलांक 8 के इष्टदेव

जिन जातकों का जन्म किसी भी माह की 8, 17 या 26 तारीख को हुआ है, तो उनका मूलांक 8 होता है। इसके स्वामी ग्रह शनि है। ऐसे में इस मूलांक के जातकों के इष्टदेव शनिदेव और हनुमान जी होते हैं। इस मूलांक के लोग कर्तव्यनिष्ट, अनुशासनप्रिय होने के साथ मेहनती होते हैं। ये हर वर्ग के लोगों से अच्छा व्यवहार करते हैं।

मूलांक 9 के इष्टदेव

मूलांक 9 यानी जिन लोगों का जन्म किसी भी माह की 9, 18 या 27 तारीख को हुआ होता है। इस मूलांक स्वामी मंगल है। ऐसे में इष्ट देव मंगल के अलावा हनुमान और भगवान कार्तिकेय की होते हैं। ये लोग काफी एक्टिव होने के साथ साहसी, आत्मविश्वासी और ऊर्जावान होने गोते हैं। ये हर किसी से काफी अच्छा व्यवहार करते हैं।

ज्योतिष के आधार पर इष्टदेव का निर्धारण

अगर आप अंक ज्योतिष के अनुसार न करके राशि के अनुसार जानना चाहते हैं, तो इष्टदेव या देवी को जानने के लिए आपकी कुंडली के पंचम भाव को देखा जाता है। उस भाव में जो ग्रह विराजमान होता है। इसी के आधार पर स्वामी ग्रह और इष्टदेव के बारे में बताया जाता है।

बता दें कि ये जरूरी नहीं है कि आपको सिर्फ एक ही देवी-देवता पर जुड़ाव महसूस हो रहा है। ये विभिन्न देवी-देवता पर भी हो सकता है। ऐसे में आप उनका पूजा करने के साथ सुख-समृद्धि, शांति की कामना कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख पूरी तरह से पारंपरिक ज्योतिषीय मान्यताओं और अंक ज्योतिष (Numerology) की गणनाओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी किसी भी वैज्ञानिक प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है। इष्टदेव की उपासना को मानसिक शांति और आध्यात्मिक दृष्टिकोण के तौर पर देखना चाहिए, इसे किसी भी प्रकार के तनाव या मानसिक समस्या का चिकित्सीय उपचार न माना जाए।