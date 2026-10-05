Indira Ekadashi Vrat Niyam 2026: पितृ पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा और व्रत करने के साथ पितरों का स्मरण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साल 2026 में इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर, मंगलवार को रखा जाएगा। वहीं एकादशी तिथि 6 अक्टूबर को शुरू होकर 7 अक्टूबर की मध्यरात्रि के बाद समाप्त होगी।

ऐसे में अगर आप भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले हैं तो कुछ जरूरी नियमों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आइए जानते हैं इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं…

05 या 06 अक्टूबर कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी का व्रत, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, पारण समय और आरती

इंदिरा एकादशी पर क्या करें?

इंदिरा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे कपड़े पहनकर व्रत का संकल्प लें। इसके बाद पूजा स्थान की सफाई करके भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान को पीले फूल, तुलसी दल, चंदन और नैवेद्य अर्पित कर दीपक जलाएं। पूजा के दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करना शुभ माना जाता है। विष्णु सहस्रनाम का पाठ भी कर सकते हैं।

वहीं इंदिरा एकादशी पितृ पक्ष में आती है, इसलिए इस दिन पितरों का स्मरण करके उनकी शांति करना भी शुभ माना जाता है। वहीं इस दिन अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार अन्न, वस्त्र, फल या जरूरत की वस्तुओं का दान करना मंगलकारी रहता है। वहीं पितरों के निमित्त तर्पण और श्राद्ध कर्म का भी विधान शास्त्रों में बताया गया है।

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इंदिरा एकादशी पर क्या नहीं करना चाहिए?

एकादशी व्रत में चावल और अनाज का सेवन नहीं किया जाता। इसलिए व्रत रखने वाले लोगों को चावल, गेहूं, दाल और अनाज से बने भोजन से बचना चाहिए। वहीं इस दिन मांसाहार, शराब का सेवन करने से बचना चाहिए। साथ ही क्रोध, विवाद, झूठ बोलने और किसी का अपमान करने से भी बचना चाहिए।

दशमी तिथि से ही शुरू हो जाते हैं व्रत के नियम

इंदिरा एकादशी के व्रत की तैयारी एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से शुरू करने की परंपरा है। दशमी के दिन सात्विक भोजन करें। वहीं ब्रह्मचर्य और संयम का पालन करना चाहिए।

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द्वादशी को करें व्रत का पारण

इंदिरा एकादशी का व्रत अगले दिन द्वादशी तिथि में पारण करके पूरा किया जाता है। पंचांग के अनुसार 2026 में पारण 7 अक्टूबर को होगा।

ध्यान रखें:

इंदिरा एकादशी के नियम अलग-अलग वैष्णव और स्थानीय परंपराओं में कुछ हद तक अलग हो सकते हैं। इसलिए परिवार की परंपरा और अपने क्षेत्र के पंचांग के अनुसार व्रत के नियमों का पालन करना बेहतर है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।