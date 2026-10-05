Indira Ekadashi Upay: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा और पितरों की शांति के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत, पूजा और दान-पुण्य करने से व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है और पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ज्योतिष में भी इस दिन कुछ विशेष उपायों का वर्णन मिलता है, जिनको करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही पितर प्रसन्न हो सकते हैं। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 6 अक्टूबर को रखा जाएगा। आइए जानते हैं इस दिन कौन से उपाय करने चाहिए…

05 या 06 अक्टूबर कब रखा जाएगा इंदिरा एकादशी का व्रत, जानिए तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा- विधि, पारण समय और आरती

इंदिरा एकादशी पर करें ये ज्योतिषीय उपाय

भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करें

इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करते समय उन्हें तुलसी दल अर्पित करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को विशेष प्रिय है। पूजा के दौरान भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करने से मन को शांति मिलती है और घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है।

पितरों के लिए दीपक जलाएं

इंदिरा एकादशी पितरों से जुड़ी मानी जाती है। इस दिन शाम के समय घर के दक्षिण दिशा में पितरों के नाम से सरसों के तेल या घी का दीपक जलाने का विधान है। मान्यता है ऐसा करने से पितर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।

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पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं

इस दिन पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाकर पितरों का ध्यान करना भी शुभ माना जाता है। इसके बाद श्रद्धापूर्वक पितरों से परिवार की सुख-समृद्धि और शांति की प्रार्थना करें।

जरूरतमंद व्यक्ति को दान करें

इंदिरा एकादशी पर अन्न, वस्त्र, फल का दान करना शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में दान-पुण्य को विशेष महत्व दिया गया है। मान्यता है कि इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। साथ ही पितरों की विशेष कृपा रहती है।

विष्णु सहस्रनाम या मंत्र का जाप करें

इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का जाप करें। श्रद्धा के अनुसार मंत्र जाप करने से मानसिक शांति और सकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है।

क्यों खास मानी जाती है इंदिरा एकादशी?

पितृपक्ष के दौरान आने वाली इंदिरा एकादशी को भगवान विष्णु की आराधना और पितरों के निमित्त किए जाने वाले धार्मिक कर्मों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत, पूजा, तर्पण और दान करने से पितरों की शांति की कामना की जाती है। साथ ही व्यक्ति को अक्षय पुण्य की प्राप्ति होने की मान्यता है।

ध्यान रखें

इंदिरा एकादशी के उपाय श्रद्धा और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित हैं। पूजा-पाठ करते समय अपनी पारिवारिक परंपरा और स्थानीय मान्यताओं का पालन करना उचित माना जाता है। किसी भी उपाय को अंधविश्वास के रूप में नहीं, बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ करना चाहिए।

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