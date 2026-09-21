Indira Ekadashi 2026 Date: सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी का खास महत्व है। पंचांग अनुसार हर आश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि मनाई जाती है। यह दिन भगवान विष्णु और पितरों को समर्पित होता है। इस दिन भगवान विष्णु और पितरों का श्राद्ध, तर्पण करने का विधान है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करने से पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है और परिवार में सुख-शांति बनी रहती है। आइए जानते हैं इंदिरा एकादशी तिथि और शुभ मुहूर्त…

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इंदिरा एकादशी तिथि 2026

एकादशी तिथि प्रारम्भ – अक्टूबर 06, 2026 को 02:07 ए एम बजे

एकादशी तिथि समाप्त – अक्टूबर 07, 2026 को 12:34 ए एम बजे

इंदिरा एकादशी 6 अक्टूबर को मनाई जाएगी।

इंदिरा एकादशी शुभ मुहूर्त

इंदिरा एकादशी पर सर्वार्थ सिद्धि योग और अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। आपको बता दें कि सर्वार्थ सिद्धि योग 06:17 ए एम से 10:17 पी एम तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:46 ए एम से 12:33 पी एम तक रहेगा। इन दोनों मुहूर्त में आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

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इंदिरा एकादशी का धार्मिक महत्व

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, इंदिरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही इस एकादशी में विष्णु पूजा करने से पितृों को तृप्ति और मोक्ष मिलता है। मान्यता है कि इंदिरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु का स्मरण, व्रत, पूजा, दान और पितरों का तर्पण करने से पितृ दोष से जुड़ी परेशानियां कम हो सकती हैं।

इंदिरा एकादशी की शाम तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर की दरिद्रता दूर होती है। तुलसी का पत्ता भगवान विष्णु को अर्पित किए बिना उनकी पूजा अधूरी मानी जाती है। एकादशी पर व्रत करने वाले भक्त जब तुलसी पत्र चढ़ाते हैं तो उनका व्रत और पूजा का फल कई बढ़ जाता है।

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