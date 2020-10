Remedies for Getting True Love : निरंतर रंग बदलती इस दुनिया में हर कोई एक सच्चे हमसफर की तलाश में है। विशेष तौर पर युवाओं की यह चाहत होती है कि उन्हें सच्चा प्यार करने वाला जीवनसाथी मिले जिससे वो अपने सुख-दुख बांट सकें। लेकिन यह देखा जाता है कि कलियुगी दुनिया में लोग प्यार की पवित्रता को भूलते जा रहे हैं और स्वार्थ के लिए प्रेम करते हैं।

ऐसे में लोग अक्सर हताश महसूस करते है। ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से सच्चा प्यार मिलने की मान्यता है। माना जाता है कि यह उपाय बहुत कारगर होते हैं। इनसे प्रेम के रास्ते में आने वाली सभी अड़चनें दूर होती हैं।

सच्चा प्यार पाने के उपाय (How to Get True Love)

ज्योतिष शास्त्र यह मानता है कि किसी भी व्यक्ति में प्रेम संबंध शुक्र ग्रह की वजह से प्रभावित होते हैं। ऐसे में जिनके प्रेम संबंधों में अड़चनें आ रही हों उन्हें शुक्र ग्रह को मनाने का प्रयास करना चाहिए। शुक्र स्तोत्र का पाठ करें। शुक्र देव के मंत्र – ‘ॐ द्रां द्रीं द्रौं सः शुक्राय नमः’ का जाप करें। सफेद वस्त्रों का दान करें।

भगवान कृष्ण को प्रेम का स्वामी देवता माना जाता है। उनके मंदिर में जाकर बांसुरी के साथ पान अर्पित करें। यह उपाय तब तक करें जब तक प्रेमी आपके प्रेम को स्वीकार न करें। साथ ही अपने कमरे में भगवान श्रीकृष्ण के साथ राधारानी की प्रेममय तस्वीर लगाएं। उनका ध्यान कर ॐ हुं ह्रीं सः कृष्णाय नमः मंत्र का जप करें। इस मंत्र के जाप के बाद भगवान श्रीकृष्ण के ऊपर शहद छिड़कें। बताया जाता है कि इस उपाय से जल्द ही सच्चे प्रेम की प्राप्ति के योग बनते हैं।

भगवान विष्णु और माता महालक्ष्मी की तीन महीने आराधना करें। इस पूजा को शुक्ल पक्ष में गुरुवार के दिन से शुरू करें। पूजा के बाद ‘ओम लक्ष्मी नारायण नमः’ मंत्र का तीन माला जप करें। साथ ही इन तीन माह तक प्रत्येक गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं। इस उपाय को करने से आपको आपका सच्चा प्यार अवश्य मिलेगा।

प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहे इसके लिए कामदेव के शाबर मंत्र – ‘ॐ कामदेवाय विद्य्महे, रति प्रियायै धीमहि, तन्नो अनंग प्रचोदयात्। इसके अलावा ॐ नमो भगवते कामदेवाय यस्य यस्य दृश्यो भवामि यस्य यस्य मम मुखं पश्यति तं तं मोहयतु स्वाहा।’ इस मंत्र के जाप से मानसिक और शारीरिक आकर्षण में तीव्रता आती है।

