Holika Dahan 2026: होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत, प्रेम और भाईचारे का प्रतीक भी माना जाता है। वैदिक पंचांग के अनुसार, यह पर्व हर साल फाल्गुन महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस वर्ष रंगों वाली होली 4 मार्च को होगी और इससे एक दिन पहले यानी 3 मार्च को होलिका दहन किया जाएगा, जिसे छोटी होली भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका दहन के दिन अग्नि की सही विधि से पूजा करने से घर में सुख-शांति और समृद्धि आती है। वहीं ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि इस पावन रात में अपनी राशि के अनुसार कुछ खास चीजें होलिका की अग्नि में अर्पित की जाएं, तो जीवन की कई परेशानियां दूर हो सकती हैं। इन उपायों से ग्रहों के दोष भी कम होते हैं और मनचाही इच्छाएं पूरी होने की मान्यता भी है। तो आइए जानते हैं कि ज्योतिष के अनुसार होलिका दहन की रात आपको अपनी राशि के हिसाब से किन वस्तुओं को अग्नि में अर्पित करना चाहिए।

राशि अनुसार होलिका दहन उपाय

मेष राशि

मेष राशि के जातकों को होलिका दहन की पवित्र अग्नि में 7 काली मिर्च या काले तिल अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्याओं में राहत मिलती है और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है।

वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों को होलिका दहन की रात अग्नि में सफेद चंदन अर्पित करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इससे मन को शांति मिलती है और आसपास सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

मिथुन राशि

मिथुन राशि के जातकों को होलिका दहन के समय अग्नि में गुड़ या चने की दाल अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पैसों से जुड़ी परेशानियां दूर होती हैं और धन लाभ के अवसर बढ़ते हैं।

कर्क राशि

कर्क राशि के जातकों को होलिका दहन की अग्नि में सौंफ और अनाज की बालियां अर्पित करनी चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इससे घर-परिवार में सुख-शांति और समृद्धि बनी रहती है।

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए होलिका दहन के दिन अग्नि में जौ अर्पित करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियां कम होती हैं और भाग्य का सहयोग मिलने लगता है।

कन्या राशि

कन्या राशि के जातकों को होलिका दहन के दिन अग्नि में काले तिल और गुड़ अर्पित करने चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सफलता के रास्ते खुलते हैं।

तुला राशि

तुला राशि के जातकों को होलिका दहन के दिन अग्नि में काले तिल और दो हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से रुके हुए काम पूरे होते हैं और जरूरी कार्यों में सफलता मिलती है।

वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों को होलिका दहन के समय अग्नि में धान अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे भाग्य मजबूत होता है और तरक्की के नए अवसर प्राप्त होते हैं।

धनु राशि

धनु राशि के जातकों को होलिका दहन के दिन अग्नि में चावल और तिल अर्पित करने चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य बना रहता है।

मकर राशि

मकर राशि के जातकों को होलिका दहन के दिन अग्नि में पांच हल्दी की गांठ अर्पित करनी चाहिए। ज्योतिषीय मान्यता है कि ऐसा करने से शनि दोष से राहत मिलती है और जीवन में स्थिरता आती है।

कुंभ राशि

कुंभ राशि के जातकों को होलिका दहन के समय अग्नि में कपूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सुख-शांति का माहौल बना रहता है।

मीन राशि

मीन राशि के जातकों को होलिका दहन के दिन अग्नि में जीरा और नमक अर्पित करना चाहिए। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से धन लाभ के योग बनते हैं और जीवन में उन्नति के रास्ते खुलते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।