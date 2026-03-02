Holika Dahan Puja Samagri List: वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल होली का पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा। परंपरा के अनुसार रंगों वाली होली से एक दिन पहले होलिका दहन किया जाता है। पंचांग के अनुसार इस बार होलिका दहन की तिथि 3 मार्च बताई जा रही है, लेकिन इसी दिन चंद्रग्रहण पड़ने के कारण कुछ ज्योतिषाचार्य 2 मार्च को होलिका दहन करना अधिक उचित मान रहे हैं। होलिका दहन से पहले विधि-विधान के साथ होलिका पूजन किया जाता है। मान्यता है कि पूजन के बाद जब होलिका जलाई जाती है, तो अग्नि में विशेष सामग्रियां अर्पित की जाती हैं, जिससे नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और सुख-समृद्धि का आगमन होता है। ऐसे में यदि आप भी सही तरीके से होलिका दहन करना चाहते हैं, तो यह जानना बेहद जरूरी है कि इस पूजा में किन-किन चीजों को शामिल करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं होलिका दहन पूजन की पूरी सामग्री लिस्ट…

होलिका दहन पूजन सामग्री लिस्ट (Holika Dahan Puja Samagri List)

मान्यता है कि इन सामग्रियों के साथ विधि-विधान से की गई पूजा से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है।

गुलाल – होली के उल्लास और मंगल आगमन का प्रतीक

नारियल – शुभता, पूर्णता और समृद्धि का प्रतीक

धूप – ज्ञान, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा के लिए

रोली – मंगल कार्य और शुभता के संकेत के रूप में

मिट्टी का दीपक – अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का प्रतीक

फूल – आनंद, प्रेम और सौहार्द का प्रतीक

उपलों से बनी माला – परिवार की रक्षा और बाधाओं से मुक्ति के लिए

अनाज – धन-धान्य और खुशहाली का प्रतीक

कलावा (मौली) – रक्षा सूत्र के रूप में

कलश में जल – शांति, शीतलता और जीवन ऊर्जा का प्रतीक

नया अनाज – नई शुरुआत और उन्नति के लिए

सुपारी – शुभ कार्यों में सफलता के लिए

घी – अग्नि की शुद्धता और तेज बढ़ाने के लिए

गन्ना – जीवन में मिठास और मधुरता के लिए

सरसों के दाने – नकारात्मक शक्तियों के नाश हेतु

लाल रंग का वस्त्र – ऊर्जा, शक्ति और साहस का प्रतीक

गुजिया या मिठाइयां – होली के प्रसाद और आनंद के लिए

होलिका दहन की पूजा में इन सभी सामग्रियों का उपयोग करना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इन सामग्रियों के साथ विधि-विधान से की गई पूजा से जीवन की नकारात्मकता दूर होती है और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। शास्त्रों और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, होलिका की अग्नि अत्यंत पवित्र और कल्याणकारी होती है। इसकी श्रद्धापूर्वक परिक्रमा करने से परिवार में सुख-शांति और सकारात्मकता का संचार होता है। मान्यता है कि होलिका दहन के बाद प्राप्त राख को घर में सुरक्षित रखने से वास्तु दोष दूर होते हैं और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। साथ ही, इस पावन अवसर पर होलिका की अग्नि में उपलों से बनी माला अर्पित करने से देवी-देवताओं की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए ऊपर बताई गई सभी पूजन सामग्रियों को एक थाल में रखकर पूरे परिवार के साथ श्रद्धा और नियमपूर्वक होलिका दहन की पूजा करनी चाहिए, ताकि पर्व का पूर्ण फल प्राप्त हो सके।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।