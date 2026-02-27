Holika Dahan: होली का रंगीन त्योहार नजदीक आते ही देशभर में उत्साह और उमंग का माहौल बन जाता है। लोग बेसब्री से धुलंडी का इंतजार करते हैं, लेकिन इससे पहले फाल्गुन पूर्णिमा की रात होलिका दहन किया जाता है। यह पर्व अधर्म पर धर्म और नकारात्मकता पर सकारात्मकता की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस अवसर पर होलिका की पवित्र अग्नि में गेहूं, चना और जौ की हरी बालियां अर्पित करने की परंपरा है, जिसे कई क्षेत्रों में होरहा कहा जाता है। यह केवल एक रिवाज नहीं, बल्कि नई फसल और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का प्रतीक है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर होलिका दहन की अग्नि में गेहूं, चना और जौ की बालियां क्यों डाली जाती हैं। जानिए इसके पीछे की धार्मिक मान्यताएं…

नवान्न परंपरा क्या है?

होलिका दहन को कई क्षेत्रों में नवान्नेष्टि यज्ञ के नाम से भी जाना जाता है। फाल्गुन मास में जब रबी की फसल पूरी तरह तैयार हो जाती है, तब किसान अपनी मेहनत की पहली उपज अग्नि देव को समर्पित करते हैं। यह परंपरा भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का प्रतीक मानी जाती है। धार्मिक मान्यता है कि नई फसल अर्पित करने से घर में अन्न-धान्य की कभी कमी नहीं होती और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

अग्नि में भुनी गेहूं की बालियों का महत्व

होलिका दहन के दौरान गेहूं और चने को अग्नि में समर्पित करना केवल परंपरा निभाना नहीं है, बल्कि यह किसान की मेहनत और प्रकृति के प्रति सम्मान को दर्शाता है। लंबी अवधि की खेती के बाद किसान अपनी उपज का एक भाग ईश्वर को अर्पित कर कृतज्ञता प्रकट करता है। मान्यता है कि इससे जीवन में खुशहाली और अच्छी फसल का आशीर्वाद मिलता है। होलिका की अग्नि में भुनी हुई गेहूं की बालियों को कई इलाकों में होला कहा जाता है, जिसे प्रसाद स्वरूप बांटकर ग्रहण किया जाता है।

ऋतु परिवर्तन का संकेत

फाल्गुन मास के समाप्त होते ही मौसम में बदलाव आने लगता है और धीरे-धीरे गर्मी का असर बढ़ता है। इस समय भुना हुआ चना और गेहूं शरीर के लिए हल्का, सुपाच्य और पोषण से भरपूर माना जाता है। इनमें मौजूद फाइबर और ऊर्जा देने वाले तत्व मौसम के बदलाव के दौरान शरीर को मजबूती प्रदान करते हैं और स्वास्थ्य को संतुलित बनाए रखने में सहायक होते हैं।

सात बालियों की परंपरा

देश के कई हिस्सों में होलिका दहन के समय अग्नि में सात गेहूं की बालियां अर्पित करने की परंपरा प्रचलित है। धार्मिक मान्यताओं में अंक सात को शुभता और संतुलन का प्रतीक माना जाता है, जिसे प्रगति और अच्छे स्वास्थ्य से जोड़ा जाता है। कुछ परिवार इन बालियों को आशीर्वाद स्वरूप घर ले जाकर संभालकर रखते हैं और इसे सुख-समृद्धि का संकेत मानते हैं।

मां अन्नपूर्णा की कृपा

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होलिका दहन के अवसर पर नई फसल अर्पित करने से अन्न की अधिष्ठात्री देवी मां अन्नपूर्णा प्रसन्न होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे घर में अन्न-धान्य की कभी कमी नहीं रहती और समृद्धि बनी रहती है। भारतीय संस्कृति में अन्न को देवतुल्य माना गया है और होलिका दहन के दिन इस परंपरा के माध्यम से अन्न के सम्मान और महत्व को विशेष रूप से स्मरण किया जाता है।

