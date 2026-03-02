Holi Ke Upay 2026: शास्त्रों में होली के पर्व का खास महत्व बताया गया है। ज्योतिष पंचांग के मुताबिक यह त्योहार हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वहीं रंगों का पर्व होली केवल उल्लास और उत्सव का अवसर नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक शुद्धि और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त करने का भी विशेष समय माना जाता है। होली से एक दिन पहले होने वाला होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। वहीं इस साल पूजा की होली 2 मार्च को मनाई जाएगी। साथ ही अगले दिन चंद्र ग्रहण है तो रंग की होली 4 मार्च को खेली जाएगी।

आपको बता दें कि होली की रात्रि तंत्र क्रिया के लिहाज से बेहद अहम मानी जाती है। मान्यता है इस रात्रि किए गए उपाय सिद्ध हो जाते हैं। साथ ही हर मनोरथ सिद्ध होता है। ऐसे में यहां हम कुछ ऐसे सिद्ध उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं। जिनको होली की रात करने से धन में वृद्धि हो सकती है। साथ ही नई नौकरी के साथ कारोबार में तरक्की मिल सकती है। आइए जानते हैं ये उपाय कौन से हैं…

आर्थिक उन्नति के लिए उपाय

होलिका दहन के समय एक नारियल, साबुत हल्दी की गांठ और एक सुपारी श्रद्धा से अग्नि में अर्पित करें। मान्यता है कि इससे धन संबंधी अड़चनें दूर होती हैं और रुका हुआ पैसा मिलने के योग बनते हैं।

कर्ज से मिल सकती है मुक्ति

यदि कर्ज की समस्या चल रही हो तो होलिका की परिक्रमा करते हुए “ॐ नमो भगवते वासुदेवाय” मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करें। इससे आर्थिक स्थिति में धीरे-धीरे सुधार आने की संभावना बनती है। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिल सकती है।

निगेटिविटी दूर करने के लिए उपाय

घर के सभी सदस्यों के ऊपर से सरसों के दाने और थोड़ा सा नमक सात बार उतारकर होलिका की अग्नि में डाल दें। ज्योतिष मान्यता के अनुसार यह उपाय नजर दोष, मानसिक तनाव और घर की नकारात्मक ऊर्जा को कम करने में सहायक होता है। इससे परिवार में शांति और सकारात्मक माहौल बना रहता है।

करियर और नौकरी में सफलता के लिए उपाय

होलिका दहन के अगले दिन उसकी राख को तिलक के रूप में लगाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इससे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है और कार्यक्षेत्र में सम्मान मिलता है। नौकरी में तरक्की या नई जिम्मेदारियां मिलने के योग बन सकते हैं।

दांपत्य सुख की होगी प्राप्ति

पति-पत्नी साथ में होलिका की सात परिक्रमा कर सुख-समृद्धि की प्रार्थना करें। यह उपाय रिश्तों में मधुरता लाने और आपसी मतभेद कम करने में सहायक माना जाता है।

गुड़ और काले तिल करें अर्पित

यदि घर में लगातार तनाव रहता हो तो होलिका दहन की अग्नि में गुड़ और काले तिल होलिका दहन अर्पित करना भी शुभ माना जाता है,जिससे ग्रहों से जुड़ी बाधाएं कम हो सकती हैं।

ग्रह दोष शांति के लिए उपाय

यदि कुंडली में शनि या राहु से संबंधित समस्या हो तो होलिका दहन के समय काले तिल और गुड़ अग्नि में समर्पित करें और मन ही मन ग्रह शांति की प्रार्थना करें। ऐसा करने से सुख- समृद्धि की प्राप्ति होगी।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।