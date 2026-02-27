Holi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल होली का पर्व 4 मार्च 2026 को मनाया जाएगा और इसके ठीक एक दिन पहले यानि 3 मार्च 2026 को होलिका दहन किया जाएगा। होली केवल रंगों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह भक्ति, आस्था और पारंपरिक संस्कृति का भी प्रतीक है। इस खास दिन लोग अपने घरों और मंदिरों में रंग-बिरंगे गुलाल के साथ एक-दूसरे को रंग लगाते हैं और खुशियों का आदान-प्रदान करते हैं। वहीं, धार्मिक दृष्टि से होली की शुरुआत भगवान और देवी-देवताओं को रंग अर्पित करके की जाती है। हर देवता का अपना प्रिय रंग और पसंदीदा भोग माना जाता है, जिसे अर्पित करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि होली पर किस भगवान को कौन सा रंग चढ़ाना शुभ माना जाता है, और उनके सामने कौन-सा भोग रखना चाहिए? जानिए होली पर किस भगवान को कौन सा रंग चढ़ाएं और कौन सा भोग अर्पित करें।

राधा रानी और भगवान कृष्ण

होली के दिन सबसे पहले भगवान श्रीकृष्ण और राधा रानी को रंग और गुलाल अर्पित करना चाहिए। भगवान कृष्ण को मटमैला गुलाल यानि हल्का चिकना रंग वाला गुलाल लगाना शुभ माना जाता है। इस दिन उनके प्रिय माखन-मिश्री का भोग जरूर अर्पित करें। वहीं, राधा रानी को गुलाबी या लाल रंग का गुलाल लगाना शुभ होता है। उनके सामने मोहन थाल और पंचामृत का भोग रखकर पूजा करें।

भगवान राम

होली पर सुख-समृद्धि और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान राम को रंग और भोग अर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान राम को पीले या लाल रंग का गुलाल लगाना चाहिए। इसके साथ ही होली की अग्नि में भूनी हुई जौ की बालियां अर्पित करें। मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान राम प्रसन्न होते हैं और घर में अन्न, धन और सुख-समृद्धि बनी रहती है।

बजरंगबली (हनुमान जी)

होली के दिन बजरंगबली को प्रसन्न करने के लिए उनकी पूजा विशेष रूप से महत्व रखती है। हनुमान जी को सिंदूरी रंग का गुलाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। आप उन्हें होली के दिन नया चोला भी चढ़ा सकते हैं। भोग के रूप में गुड़ से बनी रोटियां अर्पित करें।

भोलेनाथ को लगाएं गुलाल

होली पर भगवान शिव की पूजा-अर्चना करें और उन्हें होलिका दहन की राख चढ़ाकर प्रसन्न करें। आप भगवान शिव को नीले रंग का गुलाल भी लगा सकते हैं। इस दिन शिव जी को भांग और धतूरे का भोग अर्पित करें। अंत में शिवलिंग पर जल अर्पित करें। इस विधि से शिवजी की कृपा प्राप्त होती है और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

गणेश जी

गणेश जी के चरणों में हरे रंग का गुलाल अर्पित करें। मान्यता है कि हरे रंग के गुलाल से गणेश जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन उन्हें मोदक और लड्डू का भोग लगाएं।

देवी लक्ष्मी को कौन सा गुलाल और भोग लगाएं

देवी लक्ष्मी को लाल और गुलाबी रंग का गुलाल अर्पित करना शुभ माना जाता है। ये रंग समृद्धि, प्रेम और खुशहाली के प्रतीक हैं। वहीं, देवी लक्ष्मी को फल, मिठाई, चावल, खीर और नारियल का भोग लगाना विशेष फलदायी होता है।

