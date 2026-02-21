Holi 2026 Vastu Tips: वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल होली का पर्व 4 मार्च 2026, को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाएगा। हालांकि, इस रंगों के त्योहार की तैयारियां कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले लोग होली से पहले घर की सफाई, सजावट और व्यवस्था पर विशेष ध्यान देते हैं, ताकि पर्व के दिन घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। वास्तु शास्त्र के अनुसार, होली से पहले की जाने वाली सफाई केवल धूल-मिट्टी हटाने तक सीमित नहीं होती, बल्कि इसका उद्देश्य घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करना भी होता है। मान्यता है कि घर में मौजूद कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जिनका लंबे समय तक जमा रहना अशुभ माना जाता है। ऐसे में यदि आप चाहते हैं कि होली के दिन की गई पूजा और शुभ कार्यों का पूरा लाभ आपको मिले और घर में सुख-समृद्धि व शांति का वास हो, तो होली से पहले इन वास्तु अनुसार अशुभ मानी जाने वाली चीजों को घर से बाहर निकाल देना बेहद जरूरी माना जाता है। आइए जानते हैं वे कौन-सी चीजें हैं, जिन्हें होली से पहले हटा देना चाहिए।

होली से पहले घर से कौन सी चीजें निकालनी चाहिए

सूखे पौधे

होली से पहले सूखे पौधों को घर से हटा देना बेहद जरूरी माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, तुलसी, मनी प्लांट या किसी भी प्रकार के सूखे और मुरझाए पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ाते हैं। मान्यता है कि ऐसे पौधे घर की प्रगति में बाधा डाल सकते हैं और सुख-समृद्धि को प्रभावित करते हैं। इसलिए होली से पहले घर की सफाई के दौरान इन सूखे पौधों को बाहर निकालकर नए और हरे-भरे पौधे लगाएं। इससे घर में सकारात्मक बदलाव और खुशहाली आती है।

Also Read

फटे-पुराने जूते चप्पल

होली के पवित्र त्योहार से पहले घर में रखे फटे या पुराने जूते-चप्पलों को बाहर कर देना शुभ माना जाता है। वास्तु मान्यताओं के अनुसार, ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाती हैं। कहा जाता है कि इन्हें घर में रखने से व्यक्ति को मानसिक अशांति और तनाव का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए होली से पहले इन जूते-चप्पलों को हटाकर घर को स्वच्छ और सकारात्मक बनाए रखना बेहतर होता है।

टूटा कांच

घर में टूटा हुआ कांच या शीशा रखना धार्मिक और वास्तु दोनों ही दृष्टि से शुभ नहीं माना जाता। मान्यता है कि टूटा कांच घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोकता है और नकारात्मकता को बढ़ाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार, इससे वास्तु दोष भी उत्पन्न हो सकता है, जो घर की शांति और समृद्धि को प्रभावित करता है। इसलिए होली से पहले घर की सफाई के दौरान टूटे कांच और शीशों को बाहर निकाल दें।

टूटी मूर्तियां

होली के दिन देवी-देवताओं की विशेष पूजा की जाती है, इसलिए इससे पहले घर में रखी खंडित या टूटी हुई मूर्तियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ऐसी मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। होली से पहले इन मूर्तियों को घर से हटाकर सम्मानपूर्वक विसर्जित करना चाहिए। आप इन्हें किसी पवित्र जल में प्रवाहित कर सकते हैं, पीपल के पेड़ के नीचे श्रद्धा के साथ रख सकते हैं या फिर किसी मंदिर में अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है।

Also Read

इलेक्ट्रॉनिक सामान

वास्तु और ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार, घर में लंबे समय से खराब पड़ी मशीनें या इलेक्ट्रॉनिक सामान रखना शुभ नहीं माना जाता। ऐसी वस्तुएं घर में राहु के नकारात्मक प्रभाव को बढ़ा सकती हैं, जिससे बाधाएं और मानसिक तनाव उत्पन्न हो सकता है। इसलिए होली से पहले घर की सफाई के दौरान खराब पड़े इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को या तो ठीक करवा लेना चाहिए या फिर घर से बाहर कर देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और घर में सकारात्मक वातावरण बना रहता है।

यह भी पढ़ें:

मेष राशि का वर्षफल 2026वृष राशि का वर्षफल 2026
मिथुन राशि का वर्षफल 2026कर्क राशि का वर्षफल 2026
सिंह राशि का वर्षफल 2026कन्या राशि का वर्षफल 2026
तुला राशि का वर्षफल 2026वृश्चिक राशि का वर्षफल 2026
धनु राशि का वर्षफल 2026मकर राशि का वर्षफल 2026
कुंभ राशि का वर्षफल 2026मीन राशि का वर्षफल 2026

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें