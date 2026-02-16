Guru Margi 2026: वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल होली का त्योहार 3 मार्च को मनाया जाएगा। वहीं होली बाद 13 मार्च को गुरु ग्रह मार्गी होने जा रहे हैं। मतलब वह अब सीधी चाल चलेंगे। जिससे कुछ राशियों पर गुरु ग्रह के मार्गी होना का सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। साथ ही पद- प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। आइए जानते हैं ये लकी राशियां कौन सी हैं…

24 घंटे बाद सूर्य ग्रहण पर बन रहे 4 शुभ राजयोग, ज्योतिष अनुसार इन राशियों के लिए उन्नति के योग

मेष राशि (Aries Zodiac)

आप लोगों के लिए गुरु ग्रह का मार्गी होना लाभकारी साबित हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से तीसरे भाव पर मार्गी होने जा रहे हैं। इसलिए इस समय आपको जीवन में सुख- समृद्धि आएगी। साथ ही आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। वहीं इस अवधि में आपको भाई बहनों का साथ मिलेगा। साथ ही गुरु ग्रह आपकी राशि से भाग्य और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको किस्मत का साथ मिलेगा। साथ ही आप देश- विदेश की यात्रा कर सकते हैं। वहीं आप किसी धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

गुरु ग्रह का मार्गी होना मिथुन राशि के जातकों को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से लग्न भाव पर मार्गी होंगे। इसलिए इस समय आपको इस समय मान- सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस राशि के जो लोग नई जॉब की तलाश में हैं उनकी यह इच्छा पूरी हो सकती है। साथ ही आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। वहीं इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वहीं अविवाहित लोगों को विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। वहीं आपकी सोची हुई योजनाएं सफल होंगी।

मकर राशि (Makar Zodiac)

आप लोगों के लिए गुरु ग्रह की सीधी चाल चलना अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि से छठे भाव पर मार्गी होंगे। साथ ही गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली से तीसरे और 12वें भाव के स्वामी हैं। इसलिए इस समय आपको कोर्ट- कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है। साथ ही इस समय आपका साहस और पराक्रम बढ़ेगा। वहीं नौकरीपेशा लोगों का कार्यस्थल पर वर्चस्व बढ़ेगा। वहीं इस समय आप धन की सेविंग करने में सफल रहेंगे। साथ ही इच्छाओं की पूर्ति होगी।

यह भी पढ़ें:

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।