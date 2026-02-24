Planets Retrograde on Holi 2026: वैदिक ज्योतिष के मुताबिक इस साल होली का त्योहार खास खगोलीय संयोगों के बीच मनाया जाएगा। फ्यूचर पंचांग के अनुसार रंगों के इस महापर्व पर राहु-केतु सहित चार प्रमुख ग्रह वक्री अवस्था में संचरण करेंगे रहेंगे। ग्रहों की वक्री चाल को सामान्यतः आत्मचिंतन, अधूरे कार्यों की समीक्षा और कर्मफल के पुनर्संतुलन से जोड़ा जाता है। आपको बता दें कि होली पर मायावी ग्रह, छाया ग्रह, केतु , देवताओं के गुरु बृहस्पति और व्यापार के दाता बुध ग्रह वक्री चाल से संचरण करेंगे।

आपको बता दें कि ग्रहों की यह विशेष स्थिति कुछ राशियों के लिए बदलाव और प्रगति का संकेत दे रही है। साथ ही इन ग्रहों की वक्री चाल का प्रभाव 12 राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन मिथुन, तुला और मकर राशि वालों के लिए यह समय करियर, व्यापार और आर्थिक मामलों में सकारात्मक परिणाम दे सकता है।

क्या होता वक्री ग्रह

वैदिक ज्योतिष अनुसार जब कोई ग्रह वक्री होता है, तो वह उस ग्रह से संबंधित विषयों की समीक्षा, पुनर्विचार और अधूरे कार्यों को पूरा करने का संकेत देता है। ज्योतिष मुताबिक वक्री ग्रह हमेशा नकारात्मक परिणाम ही नहीं देते, बल्कि यह समय आत्मचिंतन, सुधार और रणनीतिक पुनर्निर्माण का अवसर भी प्रदान करता है। यदि व्यक्ति धैर्य, संयम और सतर्कता से कार्य करे तो वक्री ग्रहों की ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में बदला जा सकता है।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

आप लोगों के लिए 4 ग्रहों का वक्री होना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। इस समय करियर में नई दिशा मिल सकती है। साथ ही लंबे समय से अटके प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिलने के संकेत हैं।

वहीं व्यापारियों को पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। साझेदारी में चल रहे कार्यों में सुधार होगा। होली के बाद आर्थिक स्थिति मजबूत होने की संभावना है। साथ ही आपकी सोची हुई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

तुला राशि (Libra Zodiac)

चार ग्रहों की वक्री चाल तुला राशि के जातकों को सकरात्मक सिद्ध हो सकती है। इस समय रणनीतिक फैसले आपके पक्ष में आ सकते हैं। साथ ही कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलने के संकेत हैं। वहीं कारोबार में विस्तार की योजना सफल हो सकती है। विदेश से जुड़े कार्यों में भी लाभ के योग बन रहे हैं।

मकर राशि (Makar Zodiac)

मकर राशि के जातकों के लिए 4 ग्रहों का उल्टी चाल चलना शुभफलदायी सिद्ध हो सकता है। इस दौरान करियर में स्थिरता आ सकती है और नई नौकरी के अवसर मिल सकते हैं। व्यापार में रुके हुए भुगतान मिल सकते हैं। संपत्ति या निवेश से लाभ की संभावना है। वहीं इस समय आपको निवेश से लाभ के संकेत मिल रहे हैं। साथ ही आय के नए- नए स्त्रोत बन सकते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।