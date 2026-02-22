Holi 2026 Rajyog effect on zodiac signs: वैदिक ज्योतिष अनुसार त्योहार और पर्वों पर समय- समय पर राजयोग का निर्माण होता रहता है, जिसका प्रभाव मानव जीनव के साथ देश- दुनिया पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि इस बार होली का पर्व ज्योतिषीय दृष्टि से बेहद विशेष मानी जा रही है। क्योंकि फ्यूचर पंचांग के अनुसार होली पर मालव्य राजयोग, बुधादित्य राजयोग, शुक्रादित्य राजयोग, लक्ष्मी नारायण योग और धनशक्ति योग जैसे 5 प्रभावशाली शुभ संयोग बनने जा हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब शुक्र, बुध और सूर्य जैसे प्रमुख ग्रह शुभ स्थिति में आकर केंद्र या त्रिकोण भाव को प्रभावित करते हैं, तो व्यक्ति के जीवन में धन, पद, प्रतिष्ठा और अवसरों की वृद्धि होती है। ऐसे में इन राजयोगों का प्रभाव 12 राशियों के जातकों पर पड़ेगा। लेकिन 4 राशियां ऐसी हैं, जिनके करियर और कारोबार पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आइए जानते हैं किन राशियों को इसका विशेष लाभ मिल सकता है…

वृषभ राशि

आप लोगों के लिए 5 राजयोग का बनना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और जब शुक्र मजबूत स्थिति में होकर मालव्य राजयोग बनाते हैं, तो इसका सीधा सकारात्मक प्रभाव इस राशि पर पड़ता है। केंद्र भाव में स्थित सशक्त शुक्र धन, भौतिक सुख और विलासिता के साधनों में वृद्धि का संकेत देता है। धन भाव पर शुभ दृष्टि पड़ने से अटका हुआ पैसा वापस मिलने और आय के नए स्रोत बनने के योग हैं। परिवार और दांपत्य जीवन में सामंजस्य बढ़ सकता है। निवेश, प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े निर्णय इस समय लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं।

मिथुन राशि

पांच राजयोग का बनना आप लोगों के लिए सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बुध हैं और बुधादित्य तथा लक्ष्मी नारायण योग का प्रभाव इस राशि के लिए विशेष फलदायी माना जा रहा है। सूर्य और बुध की युति जब कर्म या लाभ भाव को प्रभावित करती है, तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, संवाद कौशल और निर्णय क्षमता में वृद्धि होती है। इससे नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापारियों के लिए नई डील, कॉन्ट्रैक्ट या पार्टनरशिप से लाभ के संकेत हैं। बुध का मजबूत होना आर्थिक प्रबंधन को बेहतर बनाता है, जिससे बचत और लाभ दोनों बढ़ सकते हैं।

सिंह राशि

आप लोगों को 5 राजयोग का बनना अनुकूल सिद्ध हो सकता है। क्योंकि आपकी राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य से जुड़े बुधादित्य व शुक्रादित्य राजयोग इस राशि के लिए प्रतिष्ठा बढ़ाने वाले माने जा रहे हैं। जब सूर्य केंद्र या दशम भाव को प्रभावित करता है, तो पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है। सरकारी, प्रशासनिक या प्रबंधन क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। समाज में प्रभाव और पहचान मजबूत होगी। यदि लंबे समय से प्रमोशन या सम्मान की प्रतीक्षा थी, तो इस दौरान सकारात्मक समाचार मिल सकता है।

तुला राशि

पांच राजयोग बनने से तुला राशि के जातकों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। क्योंकि तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं, इसलिए मालव्य और लक्ष्मी नारायण योग का दोहरा प्रभाव देखने को मिल सकता है। शुक्र जब केंद्र में सशक्त होता है, तो आर्थिक स्थिरता, सौंदर्य, कला और विलासिता से जुड़े क्षेत्रों में सफलता मिलती है। दांपत्य जीवन में मधुरता और संबंधों में संतुलन बढ़ सकता है। धन भाव और लाभ भाव पर शुभ प्रभाव होने से आय में वृद्धि और खर्च पर नियंत्रण संभव है। व्यापार में विस्तार या नई योजना की शुरुआत लाभकारी साबित हो सकती है।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।