Holashtak 2026 Start and End Date: हिंदू धर्म होलाष्टक का विशेष महत्व माना गया है। आपको बता दें कि होली से 8 दिन पहले होलाष्टक शुरू होते हैं। मान्यता है कि इन आठ दिनों में कोई भी बड़ा शुभ काम नहीं करना चाहिए। धार्मिक परंपराओं के मुताबिक होलाष्टक फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर होलिका दहन तक चलता है। मान्यता के अनुसार इस अवधि में नकारात्मक शक्तियां बहुत प्रबल होती हैं। इसलिए इस दौरान शादी-ब्याह, गृह प्रवेश, नामकरण, मुंडन या नया व्यापार शुरू करना शुभ नहीं माना जाता।

धार्मिक कथा के अनुसार, होली से पहले के इन आठ दिनों में भक्त प्रह्लाद को उनके पिता हिरण्यकश्यप ने कई प्रकार की यातनाएं दी थीं। इसके बाद भगवान विष्णु की कृपा से प्रह्लाद की रक्षा हुई और होलिका दहन के रूप में बुराई पर अच्छाई की जीत हुई। इसी कारण इन आठ दिनों को संवेदनशील और संयम का समय माना जाता है।आइए जानते हैं इस साल होलाष्टक किस दिन से शुरू हो रहे हैं…

होलाष्टक 2026 कब से हो रहे हैं आरंभ ? ( Holashtak 2026 Start and End Date)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि का आरंभ 24 फरवरी को सुबह में 7 बजकर 1 मिनट पर होगा और अष्टमी तिथि 25 फरवरी को शाम में 4 बजकर 52 मिनट तक रहेगी। मतलब 24 फरवरी को ही होलाष्टक शुरू हो जाएंगे। होलाष्टक 3 फरवरी पूर्णिमा तिथि के दिन खत्म हो जाएंगे।

क्या करें और क्या न करें?

करें:

  • भगवान विष्णु और नृसिंह भगवान की पूजा
  • होलिका दहन की तैयारी
  • दान-पुण्य और भक्ति

न करें:

गृह प्रवेश या अन्य मांगलिक कार्य
शादी-विवाह
नया व्यापार शुरू करना

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें