Astro Tips: सनातन धर्म में पूजा-पाठ के दौरान दीपक जलाने को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, दीपक की लौ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। यही कारण है कि किसी भी पूजा या धार्मिक अनुष्ठान की शुरुआत दीपक जलाकर ही की जाती है। हालांकि शास्त्रों में दीपक जलाने के साथ-साथ बाती के प्रकार को लेकर भी कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। मान्यता है कि हर देवी-देवता की पूजा में अलग-अलग प्रकार की बाती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। इसी बीच में गोल बाती के दीपक को लेकर भी कुछ धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि कुछ देवी-देवताओं के सामने गोल बाती का दीपक जलाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल नहीं मिल पाता। ऐसे में पूजा करते समय इन नियमों का ध्यान रखना जरूरी माना गया है, ताकि देवी-देवताओं की कृपा प्राप्त हो और घर में सुख-समृद्धि बनी रहे। तो आइए जानते हैं किन देवी-देवताओं के सामने गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए।

गोल बाती का दीपक क्या है

पूजा-पाठ में इस्तेमाल होने वाले दीपकों में गोल बाती का दीपक भी एक खास प्रकार का दीपक माना जाता है। इसमें रूई की बाती को लंबा रखने के बजाय गोल आकार में बनाकर दीपक में रखा जाता है। इसी कारण इसे आम बोलचाल में फूल बाती या गोल बाती का दीपक कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोल बाती का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि इसे जलाने से घर के वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और परिवार में स्थिरता बनी रहती है। मान्यता है कि सुबह और शाम पूजा के समय गोल बाती का दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि, वैभव और खुशहाली का वास होता है।

इन देवताओं के सामने गोल बाती का दीपक जलाना माना जाता है शुभ

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गोल बाती के दीपक को जलाने से जुड़े कुछ विशेष नियम बताए गए हैं। माना जाता है कि इस प्रकार की बाती हर देवी-देवता के सामने नहीं जलाई जाती, बल्कि कुछ खास देवताओं की पूजा में ही इसे शुभ माना गया है। ज्योतिष और शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते समय गोल बाती का दीपक जलाना लाभकारी माना जाता है। ऐसा करने से इन देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होने की मान्यता है। इसके अलावा इंद्रदेव और ब्रह्मा जी की आराधना के दौरान भी गोल बाती का दीपक जलाया जा सकता है।

देवी मां के सामने गोल बाती का दीपक जलाने से क्यों बचना चाहिए

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पूजा के दौरान दीपक और बाती के प्रकार का विशेष महत्व होता है। कहा जाता है कि मां दुर्गा और मां लक्ष्मी की आराधना करते समय गोल बाती का दीपक जलाना उचित नहीं माना जाता। खासतौर पर नवरात्रि के दौरान देवी पूजा में इस बात का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। मान्यता है कि यदि देवी मां के सामने गोल बाती का दीपक जलाया जाए तो वे प्रसन्न होने के बजाय रुष्ट हो सकती हैं। ऐसी स्थिति से बचने के लिए देवी दुर्गा और मां लक्ष्मी की पूजा में लंबी या सीधी बाती वाला दीपक जलाना अधिक शुभ माना गया है। इसके अलावा यह भी मान्यता है कि पितरों की तस्वीर या स्थान के सामने भी गोल बाती का दीपक नहीं जलाना चाहिए। ऐसा करने से पितर नाराज हो सकते हैं और घर के वातावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।