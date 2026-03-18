Gudi Padwa 2026: गुड़ी पड़वा हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, गुड़ी पड़वा से ही नए साल की शुरुआत होती है, इसलिए इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। यह पर्व विशेष रूप से महाराष्ट्र सहित कई जगहों पर बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस दिन घरों के बाहर गुड़ी (ध्वज) लगाने की परंपरा है, जिसे शुभता, विजय और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और जीवन में नई शुरुआत के द्वार खुलते हैं। आइए जानते हैं क्यों मनाया जाता है यह पर्व और गुड़ी लगाने के पीछे क्या रहस्य और मान्यताएं जुड़ी हैं।

गुड़ी पड़वा से जुड़ी धार्मिक मान्यताएं

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इसी दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी, इसलिए इसे सृष्टि के आरंभ का दिन भी माना जाता है। एक अन्य मान्यता के अनुसार, भगवान राम ने लंका विजय के बाद अयोध्या लौटकर इस दिन विजय ध्वज फहराया था, जिसे आज गुड़ी के रूप में स्थापित किया जाता है। यही कारण है कि गुड़ी विजय, सफलता और शुभता का प्रतीक मानी जाती है।

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इस दिन क्यों लगाई जाती है गुड़ी?

गुड़ी लगाना इस पर्व की सबसे खास परंपरा है। एक लंबी लकड़ी या बांस पर रेशमी कपड़ा, नीम और आम के पत्ते, फूलों की माला और ऊपर से उल्टा कलश सजाकर गुड़ी बनाई जाती है। इसे घर के मुख्य द्वार या खिड़की पर लगाया जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं।

गुड़ी पड़वा कैसे मनाया जाता है?

इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर घर की साफ-सफाई करते हैं और रंगोली बनाते हैं। नए कपड़े पहनकर भगवान की पूजा की जाती है। विशेष रूप से मां दुर्गा और भगवान विष्णु की आराधना का महत्व होता है। इसके अलावा नीम और गुड़ का सेवन करने की परंपरा भी है, जो जीवन में सुख-दुख को समान रूप से स्वीकार करने का संदेश देती है।

गुड़ी पड़वा का महत्व

गुड़ी पड़वा केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि नई शुरुआत का प्रतीक है। यह दिन जीवन में नई उम्मीद, सकारात्मक सोच और ऊर्जा लेकर आता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्य पूरे साल के लिए मंगलकारी होते हैं।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें