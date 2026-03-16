Hindu Nav Varsh 2026: फ्यूचर पंचांग के मुताबिक 19 मार्च 2026 से हिंदू नववर्ष यानी विक्रम संवत 2083 का शुरू होता है। आपको बता दें कि यह दिन हर साल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से आरंभ होता है और इसी से भारतीय नवसंवत्सर की शुरुआत भी मानी जाती है। ज्योतिषीय गणना के अनुसार इस हिंदू नववर्ष के देवगुरु बृहस्पति राजा और मंगल देव मंत्री होंगे।

ज्योतिष शास्त्र में माना जाता है कि जब गुरु राजा और मंगल मंत्री होते हैं तो समाज में धर्म, नीति, साहस, प्रशासन और नेतृत्व क्षमता का प्रभाव बढ़ता है। इस दौरान शिक्षा, धर्म और नीति से जुड़े कार्यों में तेजी आ सकती है, वहीं निर्णय लेने की क्षमता भी मजबूत हो सकती है।

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हिंदू नववर्ष और विक्रम संवत का महत्व

हिंदू नववर्ष भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा का एक महत्वपूर्ण पर्व में से एक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही सृष्टि की रचना का आरंभ हुआ था, इसलिए इस दिन को नए कार्यों और शुभ संकल्पों के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है।

वहीं आपको बता दें कि इसी दिन से विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत होती है, जो भारत की प्राचीन कालगणना पद्धति है। कहा जाता है कि सम्राट विक्रमादित्य ने इस संवत की स्थापना की थी। इसलिए इसका नाम विक्रम संवत है। वहीं विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर से लगभग 57 वर्ष आगे चलता है।

साथ ही भारत के अलग-अलग राज्यों में इस दिन को अलग नामों से मनाया जाता है। महाराष्ट्र में इसे गुड़ी पड़वा, दक्षिण भारत में उगादी और उत्तर भारत में नवसंवत्सर के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग पूजा-पाठ करते हैं, घरों को सजाते हैं और नए कार्यों की शुरुआत करते हैं।

गुरु राजा और मंगल मंत्री होने का ज्योतिषीय प्रभाव

ज्योतिष के अनुसार जब देवगुरु बृहस्पति राजा बनते हैं तो धर्म, ज्ञान, शिक्षा और आध्यात्मिक गतिविधियों में वृद्धि होती है। वहीं मंगल मंत्री होने से साहस, ऊर्जा, प्रशासन और निर्णय क्षमता से जुड़े क्षेत्रों में तेजी देखने को मिलती है। इस कारण आने वाला नववर्ष कई क्षेत्रों में तेज निर्णय, नई योजनाओं की शुरुआत और नेतृत्व क्षमता को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

वहीं आपको बता दें कि नववर्ष की शुरुआत एक बड़े ही दुर्लभ संयोग में होने जा रही है. नववर्ष की शुरुआत में राजा बृहस्पति के स्वामित्व वाली मीन राशि में चतुर्ग्रही योग रहेगा। सूर्य, चंद्रमा, शुक्र और शनि मिलकर मीन राशि में चतुर्ग्रही योग बनाएंगे।

हिंदू नववर्ष 2026 का 12 राशियों पर प्रभाव

मेष राशि (Aries Zodiac)

हिंदू नववर्ष मेष राशि के जातकों के को सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। करियर में उन्नति के अवसर मिल सकते हैं और लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारियां या पदोन्नति मिल सकती है। व्यापारियों को भी नए प्रोजेक्ट या साझेदारी से लाभ मिलने की संभावना है। हालांकि जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों से बचना बेहतर रहेगा।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

वृषभ राशि के लोगों के लिए यह नववर्ष आर्थिक दृष्टि से अनुकूल सिद्ध हो सकता है। आय के नए स्रोत बनने की संभावना है और निवेश से लाभ मिल सकता है। परिवार में सुख-शांति बनी रह सकती है। हालांकि खर्चों में भी वृद्धि हो सकती है, इसलिए बजट का संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

मिथुन राशि (Mithun Zodiac)

मिथुन राशि वालों के लिए यह वर्ष करियर और शिक्षा के लिहाज से अच्छा साबित हो सकता है। नौकरी में नई उपलब्धियां मिल सकती हैं और उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। व्यापार से जुड़े लोगों को नए अवसर मिल सकते हैं। विदेश से जुड़े कार्यों में भी सफलता मिलने के संकेत हैं।

कर्क राशि (Cancer Zodiac)

कर्क राशि के जातकों के लिए यह नववर्ष परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में शुभ संकेत दे सकता है। जमीन या वाहन खरीदने के योग बन सकते हैं। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ सकता है। हालांकि भावनात्मक फैसलों से बचना और धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

सिंह राशि के लोगों के लिए भाग्य का साथ मिल सकता है। करियर में आगे बढ़ने के नए अवसर मिल सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही परेशानियों में कमी आ सकती है। व्यापारियों को भी लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है।

कन्या राशि (Virgo Zodiac)

कन्या राशि वालों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला रह सकता है। कार्यक्षेत्र में मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है, लेकिन उसका फल भी मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत होगी। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लेना बेहतर रहेगा।

तुला राशि (Libra Zodiac)

तुला राशि के जातकों के लिए साझेदारी और व्यापार के मामलों में यह वर्ष अनुकूल रह सकता है। व्यापार विस्तार के अवसर मिल सकते हैं। वैवाहिक जीवन में मधुरता बढ़ सकती है। नौकरी में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे भविष्य में लाभ होगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio Zodiac)

वृश्चिक राशि के लोगों के लिए कार्यक्षेत्र में बदलाव के योग बन सकते हैं। नई नौकरी या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। मेहनत और लगन से किए गए कार्यों में सफलता मिलने की संभावना है। हालांकि विरोधियों से थोड़ा सावधान रहने की जरूरत होगी।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए यह वर्ष शिक्षा, ज्ञान और करियर के क्षेत्र में सकारात्मक परिणाम दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अच्छा रह सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ सकती है। आर्थिक स्थिति भी धीरे-धीरे मजबूत हो सकती है।

मकर राशि (Makar Zodiac)

मकर राशि वालों के लिए यह वर्ष घर-परिवार और संपत्ति से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण हो सकता है। परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन सकते हैं। करियर में स्थिरता आएगी और मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है। हालांकि काम का दबाव भी बढ़ सकता है।

कुंभ राशि (Kumbh Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए यह वर्ष करियर और कारोबार के लिहाज से शुभ सिद्ध हो सकता है। नए लोगों से मुलाकात भविष्य में फायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के योग बन सकते हैं।

मीन राशि (Pisces Zodiac)

मीन राशि के लोगों के लिए यह वर्ष आर्थिक रूप से मजबूत साबित हो सकता है। आय में वृद्धि के संकेत मिल सकते हैं। करियर में नई जिम्मेदारियां और अवसर मिल सकते हैं। परिवार में सुखद वातावरण बना रह सकता है।

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डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।