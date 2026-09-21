Gomed Gemstone: ज्योतिष शास्त्र में गोमेद रत्न को राहु का रत्न माना जाता है। मतलब इसका संबंध मायावी ग्रह राहु से होता है। साथ ही इसका रंग शहद, भूरे या गहरे नारंगी रंग जैसा दिखाई देता है। मान्यता है कि कुंडली में राहु की स्थिति अनुकूल होने पर गोमेद धारण करने की सलाह ज्योतिषी देते हैं। वहीं राहु को धारण करने से व्यक्ति को आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता, करियर और आर्थिक मामलों में लाभ मिल सकता है।

हालांकि, रत्न धारण करने का निर्णय कुंडली में राहु की स्थिति देखकर ही लेना उचित माना जाता है। वहीं गोमेद पहनने से पहले कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं गोमेद किन राशि वालों को करना चाहिए धारण और लाभ…

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इन राशियों के लिए गोमेद हो सकता है शुभ

ज्योतिष के अनुसार गोमेद को कुंडली में राहु मजबूत या अनुकूल स्थिति में हो तब ही धारण करना चाहिए। वहीं जिन लोगों की राशि या लग्न वृष, मिथुन, कन्या, तुला या कुम्भ हो उन्हें गोमेद पहन सकते हैं। यदि राहु जन्मकुण्डली में केन्द्र 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी भाव में हो या फिर पांचवें व नवम भाव में हो तो गोमेद पहनने से लाभ हो सकता है। साथ ही यदि राहु द्वितीय, एकादश भाव में हो तो गोमेद धारण करने से लाभ हो सकता है। वहीं गोमेद धारण करने से पहसे किसी अच्छे ज्योतिषी को अपनी कुंडली जरूर दिखा लें।

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गोमेद धारण करने के लाभ

वैदिक ज्योतिष अनुसार गोमेद धारण करने से करियर और आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। इसे आत्मविश्वास, डिसीजन मेकिंग से भी जोड़कर देखा जाता है। साथ ही राजनीति में करियर बनाने की चाह रखने वाले लोगों को गोमेद पहनना चाहिए। वहीं माना जाता है कि गोमेद व्यक्ति को अचानक मिलने वाले अवसरों का लाभ उठाने में मदद कर सकता है।

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गोमेद रत्न धारण करने की विधि

गोमेद रत्न को आमतौर पर चांदी या पंचधातु की अंगूठी में जड़वाकर धारण करना चाहिए। ज्योतिष अनुसार इसे शनिवार के दिन धारण किया जाता है। अंगूठी को धारण करने से पहले गंगाजल या स्वच्छ जल से शुद्ध करलें। इसके बाद राहु देव का ध्यान करते हुए “ॐ रां राहवे नमः” मंत्र का जाप करें और अंगूठी को दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में धारण करें। साथ ही गोमेद को प्रमाणित लैब से ही टैस्ट कराकर खरीदना चाहिए।

ध्यान दें:

ये ज्योतिषीय मान्यताएं हैं, वैज्ञानिक रूप से इनके लाभ प्रमाणित नहीं हैं। गोमेद हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं माना जाता, इसलिए इसे कुंडली में राहु की स्थिति देखकर ही धारण करने की सलाह दी जाती है।

डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।