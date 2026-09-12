Hartalika Teej 2026 (कब है हरतालिका तीज 2026): हिंदू धर्म में हरतालिका तीज अत्यंत शुभ और महत्वपूर्ण व्रत मना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। इसे करवा चौथ की तरह की कठिन व्रतों में से एक माना जाता है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल तृतीया तिथि 13 से आरंभ होकर 14 सितंबर को समाप्त हो रही है। ऐसे में असमंसज की स्थिति बनी हुई है कि आखिर किस दिन हरतालिका तीज का व्रत रखना शुभ हो सकता है। आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार हरतालिका तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि से लेकर मंत्र तक…

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कब है हरतालिका तीज 2026? (Hartalika Teej 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 13 सितंबर की सुबह 7:08 बजे शुरू होकर 14 सितंबर की सुबह 7:06 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरतालिका तीज का व्रत 14 सितंबर 2026, सोमवार को रखा जाएगा। इसके साथ ही इस दिन से गणेश उत्सव भी आरंभ हो जाएगा।

हरतालिका तीज 2026 मुहूर्त (Hartalika Teej 2026 Muhurat)

प्रातःकाल हरतालिका पूजा मुहूर्त – 06:05 ए एम से 07:06 ए एम

अवधि – 01 घण्टा 01 मिनट

हरतालिका तीज 2026 चौघड़ियां मुहूर्त (Hartalika Teej 2026 Choghdiya Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:18 से 05:05 बजे तक

प्रातः सन्ध्या: सुबह 04:41 से 05:51 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:37 बजे से दोपहर 12:26

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:05 बजे से 02:55 बजे

गोधूलि मुहूर्त: शाम में 06:12 बजे से 06:36 बजे

सायाह्न सन्ध्या: शाम 06:12 बजे से 07:22 बजे

अमृत काल: सुबह 07:18 बजे से 08:57 बजे तक

निशिता मुहूर्त: रात में 11:39 बजे से रात 12:25, सितंबर 15

रवि योग: दोपहर 01:55 बजे से सुबह 05:52 बजे, सितंबर 15

हरतालिका तीज 2026 पूजा विधि (Hartalika Teej 2026 Puja Vidhi)

इस दिन ब्रह्न मुहूर्त या फिर सूर्योदय से पहले महिलाएं उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद हाथों में फूल और अक्षत लेकर ‘उमा महेश्वर सायुज्य सिद्धये हरितालिका व्रतमहं करिष्ये’ मंत्र बोलते हुए व्रत का संकल्प ले लें और हो सके तो निर्जला व्रत रखें और फिर पूजा आरंभ करें और विधिवत तरीके से शिव जी और पार्वती की पूजा कर लें। शाम को प्रदोष काल के लिए पूजा की पूरी तैयारी कर लें। इसके लिए मां पार्वती और शिव जी की मिट्टी की मूर्ति बनाने के साथ मूर्तियों को स्थापित करने के लिए केला और आम के पत्तों से चौकी को सजा लें।

प्रदोष काल के समय पूजा आरंभ करें। सबसे पहले इसके बाद ओम उमाये ० पार्वत्यै० जगद्धात्र्यै० जगत्प्रतिष्ठायै शान्ति रूपिण्यै शिवायै और ब्रह्म रूपिण्यै नमः’ मंत्र का जप करते हुए माता पार्वती की मूर्ति रखें। इसके बाद ओम हराय० महेश्वराय ० शम्भवे० शूलपाणये० पिनाकधृषे० शिवाय० पशुपतये और महादेवाय नमः’ का जाप करते हुए शिव जी की मूर्ति रखें। इसके बाद जल से आचमन करके पूजा आरंभ करें।

मां पार्वती जी को फूल, माला, सिंदूर, कुमकुम, सोलह श्रृंगार अर्पित करें और शिव जी को बेलपत्र, धतूरा, धतूरा का फूल, सफेद चंदन, फूल, माला, धोती, अंगोछा आदि अर्पित कर दें। इसके बाद भोग लगाएं और जल अर्पित करें। इसके बाद घी का दीपक और धूप जलाकर शिव और पार्वती मंत्र, चालीसा के साथ हरतालिका व्रत कथा का पाठ कर लें और अंत में आरती पढ़ लें। इसके साथ ही मां पार्वती को सिंदूर अर्पित करें। इसे बाद में अपनी मांग में लगा सकते हैं। रात भर जागरण करने के बाद दूसरे दिन पूजा पाठ करने के बाद व्रत का पारण करें। इसके साथ ही शिव जी-पार्वती जी की मूर्ति को जल में प्रवाहित कर दें।

हरतालिका तीज 2026 मंत्र

देवी पार्वती का मंत्र- ऊं उमयेए पर्वतयेए जग्दयेए जगत्प्रथिस्थयेए स्हन्तिरुपयेए स्हिवयेए ब्रह्म रुप्नियेए

शिव मंत्र- ऊं ह्रयेए महेस्ह्अरयेए स्हम्भवे स्हुल् पद्येए पिनक्ध्रस्हे स्हिवये पस्हुपतये महदेवयअ नमह्

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई हरतालिका तीज 2026 की तिथि, मुहूर्त, पूजा-विधि, मंत्र एवं धार्मिक जानकारी विभिन्न पंचांगों और प्रचलित मान्यताओं के आधार पर प्रस्तुत की गई है। तिथि एवं मुहूर्त स्थान, सूर्योदय-सूर्यास्त के समय तथा पंचांग की गणना-पद्धति के अनुसार कुछ मिनटों का अंतर हो सकता है। पूजा-विधि, व्रत, पारण और धार्मिक परंपराओं में क्षेत्रीय एवं पारिवारिक मतभेद भी संभव हैं। इसलिए व्रत एवं पूजा का पालन करने से पहले अपने स्थानीय पंचांग, परिवार की परंपरा अथवा विद्वान पंडित से समय एवं विधि की पुष्टि अवश्य करें। यह सामग्री धार्मिक एवं सामान्य जानकारी के उद्देश्य से है, इसे अंतिम या सार्वभौमिक धार्मिक निर्देश न माना जाए।