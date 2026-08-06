Hartalika Teej 2026: हरितालिका तीज हिंदू धर्म का अत्यंत पावन और महत्वपूर्ण व्रत है, जिसे सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, सुखी दांपत्य जीवन और अखंड सौभाग्य की कामना से रखती हैं। वहीं अविवाहित लड़कियां मनचाहे योग्य वर की प्राप्ति के लिए यह कठिन निर्जला व्रत करती हैं। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा की जाती है। साथ ही हरितालिका व्रत कथा का श्रवण करने का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल हरतालिका तीज को लेकर संशय बना हुआ है। क्योंकि तिथि दोनों दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कब है हरतालिका तीज 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार भाद्रपद मास की तृतीया तिथि की शुरुआत 13 तारीख को सुबह में 7 बजकर 9 मिनट पर होगी और 14 तारीख को सुबह में 7 बजकर 6 मिनट तक ही रहेगी। लेकिन, शास्त्रों सम्मत यह व्रत 14 तारीख को रखना शुभ रहेगा।

दरअसल, हरतालिका तीज को लेकर नियम है कि यह व्रत कब रखा जाता है जब तृतीया तिथि का साथ चतुर्थी तिथि का संगम हो। इस बार 13 तारीख को तृतीया तिथि रहेगा और 14 को तृतीया के साथ चतुर्थी तिथि का भी संयोग बना हुआ है।

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पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

इस दिन रवि योग 14 सितंबर को 01:55 पी एम से 06:06 ए एम, सितम्बर 15 तक है। वहीं अभिजीत मुहूर्त 11:52 ए एम से 12:41 पी एम तक है।

हरितालिका तीज का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप और हरितालिका व्रत किया था। माता की अटूट भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरितालिका तीज का व्रत अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और मनोकामनाओं की पूर्ति का प्रतीक माना जाता है। महिलाएं यह व्रत अपने पति के मंगल कामना और सुख समृद्धि के लिए रखती हैं।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।