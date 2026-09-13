Hartalika Teej 2026: हरतालिका तीज का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन महिलाएं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा-अर्चना कर अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन और परिवार की खुशहाली की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। इसी से हरतालिका तीज के व्रत की परंपरा जुड़ी मानी जाती है। इस दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं और शाम के समय विधि-विधान से भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की पूजा करती हैं।

वहीं कुंवारी कन्याएं भी मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए यह व्रत रखती हैं। इस साल हरतालिका व्रत 14 सितंबर को रखा जाएगा। वहीं इस दिन रवि और ब्रह्म भी बन रहे हैं, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और पूजा- विधि…

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कब है हरतालिका तीज 2026 (Kab Hai Hartalika Teej)

वैदिक पंचांग के मुताबिक भाद्रपद मास की तृतीया तिथि का आरंभ 13 सितंबर को सुबह में 7 बजकर 9 मिनट पर होगी और 14 सितंबर को सुबह में 7 बजकर 6 मिनट तक ही रहेगी। लेकिन, शास्त्रों सम्मत यह व्रत 14 सितंबर को रखना शुभ रहेगा।

हरतालिका तीज पूजा का शुभ मुहूर्त 2026

पंचांग के मुताबिक 14 सितंबर को पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6:05 बजे से 7:06 बजे तक रहेगा। इस दौरान लोग शिव-पार्वती की पूजा की जा सकती है। साथ ही इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 बजे से 5:19 बजे तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:52 बजे से दोपहर 12:41 बजे तक रहेगा। इस बीच में भी आप पूजा और दान कर सकते हैं।

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हरतालिका तीज की पूजा-विधि

हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी स्नान करके साफ- सुथरे वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। साथ ही पूजा स्थल को साफ करके चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित करें। सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, इसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का विधिवत पूजन करें। भगवान शिव को जल, पंचामृत, बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल और सफेद फूल अर्पित करें, जबकि माता पार्वती को सिंदूर, कुमकुम, अक्षत, फूल, फल और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें।

इसके बाद धूप-दीप जलाकर हरतालिका तीज की व्रत कथा का पाठ करें और भगवान शिव-माता पार्वती के मंत्रों का जाप करें। बाद में शिव-पार्वती की आरती करें। साथ ही सुखी दांपत्य जीवन, अखंड सौभाग्य और परिवार की मंगलकामना के साथ पूजा संपन्न करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार, अगले दिन पूजा के बाद व्रत का पारण किया जाता है।

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हरतालिका तीज 2026 पर करें इन मंत्रों का जाप (Hartalika Teej 2026 Mantra)

देवी पार्वती का मंत्र

ऊं उमयेए पर्वतयेए जग्दयेए जगत्प्रथिस्थयेए स्हन्तिरुपयेए स्हिवयेए ब्रह्म रुप्नियेए”

शिव मंत्र

ऊं ह्रयेए महेस्ह्अरयेए स्हम्भवे स्हुल् पद्येए पिनक्ध्रस्हे स्हिवये पस्हुपतये महदेवयअ नमह्”

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