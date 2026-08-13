Hariyali Teej 2026 Puja Samagri (हरियाली तीज 2026 पूजा सामग्री): हिंदू कैलेंडर के अनुसार, इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस साल हरियाली तीज 15 अगस्त 2026, शनिवार को रखा जा रहा है। इस दिन शिव-पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य के लिए पूजा करने के साथ व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुवांरी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए व्रत रखती हैं। अगर आप भी इस साल हरियाली तीज का व्रत रख रही हैं, तो पहले से ही पूजा सामग्री एकत्र कर लें, जिससे पूजन के समय किसी भी प्रकार की विघ्न का सामना न करना पड़ें। आइए जानते हैं हरियाली तीज की संपूर्ण सामग्री…

14 या 15 अगस्त, कब है हरियाली तीज, नोट कर लें सही तारीख, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

हरियाली तीज 2026 शुभ मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्रा मुहूर्त– सुबह 4 बजकर 50 मिनट से लेकर 5 बजकर 35 मिनट तक
अभिजीत मुहूर्त- दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 08 मिनट तक
गोधूलि मुहूर्त- शाम 7 बजकर 06 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 29 मिनट तक
अमृत काल- रात 08 बजकर 18 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 53 बजे तक

Hariyali teej, hariyali teej 2026, kab hai hariyali teej 2026, hariyali teej samagri, hariyali teej puja samagri, hariyali teej samagri list, hariyali teej puja samagri list, hariyali teej 2026, hariyali teej 2026 samagri, hariyali teej puja vidhi, hariyali teej vrat samagri, hariyali teej vrat puja samagri, hariyali teej pooja saman, teej puja samagri, hariyali teej solah shringar, hariyali teej pooja samagri, hariyali teej shopping list, hariyali teej items list, हरियाली तीज सामग्री, हरियाली तीज की सामग्री, हरियाली तीज पूजा सामग्री, हरियाली तीज पूजा सामग्री लिस्ट, हरियाली तीज सामग्री लिस्ट, हरियाली तीज 2026 सामग्री, हरियाली तीज 2026 पूजा सामग्री, हरियाली तीज पूजा विधि, हरियाली तीज व्रत सामग्री, हरियाली तीज व्रत पूजा सामग्री, हरियाली तीज सामान लिस्ट, हरियाली तीज पूजा सामान, तीज पूजा सामग्री, तीज व्रत सामग्री, हरियाली तीज सोलह श्रृंगार, हरियाली तीज पूजन सामग्री, हरियाली तीज की पूजा कैसे करें, हरियाली तीज पर क्या क्या सामग्री चाहिए, हरियाली तीज सामग्री 2026, हरियाली तीज पूजा सामग्री 2026,
Hariyali Teej 2026 Puja Samagri: हरियाली तीज सामग्री (इमेज सोर्स- AI)

हरियाली तीज की पूरी पूजा सामग्री (Hariyali Teej 2026 Puja Samagri )

चौकी और स्थापना
लकड़ी की चौकी/पाटा
लाल या पीला नया कपड़ा
केले के पत्ते 2-2
कलश
कलश में भरने के लिए जल
आम के पत्ते
नारियल/जटा वाला नारियल
आसन
पूजा की थाली

Also Read

गणेश जी, शिव जी और माता पार्वती

  • गणेश जी की मूर्ति/चित्र
  • शिव-पार्वती की मूर्ति/चित्र
  • रेत/बालू या काली मिट्टी (मूर्ति बनाने के लिए)
  • शिव जी के वस्त्र
  • गणेश जी के वस्त्र
  • माता पार्वती की नई हरी साड़ी
  • चुनरी
  • जनेऊ- 1 जोड़ी
  • कलावा या मौली
Also Read

सामान्य पूजा सामग्री

  • रोली
  • कुमकुम
  • हल्दी
  • अक्षत (चावल)
  • सफेद चंदन
  • अबीर/गुलाल
  • फूल
  • फूलों की माला
  • दूर्वा
  • बेलपत्र
  • शमी पत्र
  • केले का पत्ता
  • तुलसी दल
  • आक के फूल
  • धतूरा के फूल
  • धतूरा फल
  • भांग
  • पान
  • सुपारी
  • लौंग
  • इलायची
  • सिक्का
Also Read

पंचामृत और अभिषेक

  • दूध
  • दही
  • घी
  • शहद
  • मिश्री या चीनी
  • गंगाजल
  • शुद्ध जल
  • तांबे या पीतल का लोटा
  • छोटी कटोरी

दीप-धूप और आरती

  • घी
  • सरसों का तेल
  • कपूर
  • धूप
  • अगरबत्ती
  • घी का दीपक
  • रूई की बत्ती
  • माचिस
  • आरती की थाली
  • आरती की पुस्तक
Hariyali teej, hariyali teej 2026, kab hai hariyali teej 2026, hariyali teej samagri, hariyali teej puja samagri, hariyali teej samagri list, hariyali teej puja samagri list, hariyali teej 2026, hariyali teej 2026 samagri, hariyali teej puja vidhi, hariyali teej vrat samagri, hariyali teej vrat puja samagri, hariyali teej pooja saman, teej puja samagri, hariyali teej solah shringar, hariyali teej pooja samagri, hariyali teej shopping list, hariyali teej items list, हरियाली तीज सामग्री, हरियाली तीज की सामग्री, हरियाली तीज पूजा सामग्री, हरियाली तीज पूजा सामग्री लिस्ट, हरियाली तीज सामग्री लिस्ट, हरियाली तीज 2026 सामग्री, हरियाली तीज 2026 पूजा सामग्री, हरियाली तीज पूजा विधि, हरियाली तीज व्रत सामग्री, हरियाली तीज व्रत पूजा सामग्री, हरियाली तीज सामान लिस्ट, हरियाली तीज पूजा सामान, तीज पूजा सामग्री, तीज व्रत सामग्री, हरियाली तीज सोलह श्रृंगार, हरियाली तीज पूजन सामग्री, हरियाली तीज की पूजा कैसे करें, हरियाली तीज पर क्या क्या सामग्री चाहिए, हरियाली तीज सामग्री 2026, हरियाली तीज पूजा सामग्री 2026,
Hariyali Teej 2026 Puja Samagri: हरियाली तीज सामग्री (इमेज सोर्स- AI)

माता पार्वती का सोलह श्रृंगार

  • बिंदी
  • सिंदूर
  • काजल
  • मेहंदी
  • हरी चूड़ियां
  • महावर या आलता
  • बिछिया
  • पायल
  • कंघी
  • दर्पण
  • नथ
  • मांग टीका
  • झुमके/कर्णफूल
  • हार/मंगलसूत्र
  • अंगूठी
  • गजरा

फल और भोग

  • केला
  • मौसमी फल
  • मिठाई
  • घेवर
  • गुड़
  • खीर या फिर घर का बनाया नैवेद्य
  • पान-सुपारी
  • लौंग
  • इलायची

कथा और पूजा के अंत में

  • हरियाली तीज व्रत कथा की पुस्तक
    शिव चालीसा
    आरती
    दक्षिणा
    प्रसाद रखने की कटोरी या थाली
    साफ कपड़ा या रुमाल
मेष राशिफल जून से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जून से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जून से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जून से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जून से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जून से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जून से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026मकर राशिफल जून से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026मीन राशिफल जून से दिसंबर 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।