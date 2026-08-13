Hariyali Teej 2026 Date (कब है हरियाली तीज 2026): हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। हर साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं और मनचाहा वर पाने के लिए कुंवारी कन्या व्रत रखती हैं। इस दिन शिव-पार्वती जी की मिट्टी की मूर्ति बनाने के साथ पूजा-अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, हरियाली तीज भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक का माना जाता है। इसी के कारण इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखने के साथ सोलह 16 श्रृंगार करने के साथ झूला झूलती हैं। इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 और 15 अगस्त होने के कारण हरियाली तीज की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं पंचांग के अनुसार हरियाली तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व…

कब है हरियाली तीज 2026? (Hariyali Teej 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी, जो 15 अगस्त को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026, शनिवार को रखा जाएगा।

हरियाली तीज 2026 शुभ मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Shubh Muhurat)

हरियाली तीज पर ब्रह्रा मुहूर्त सुबह 4 बजकर 50 मिनट से लेकर 5 बजकर 35 मिनट तक रहेगा। वहीं अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजकर 17 मिनट से लेकर दोपहर 01 बजकर 08 मिनट तक रहेगा। गोधूलि मुहूर्त शाम 7 बजकर 06 मिनट से लेकर शाम 7 बजकर 29 मिनट तक रहेगा। अमृतकाल रात 08 बजकर 18 मिनट से लेकर रात 9 बजकर 53 बजे तक रहेगा।

हरियाली तीज 2026 चौघड़िया मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Choghadiya Muhurat)

शुभ – उत्तम- 07:29 ए एम से 09:08 ए एम

लाभ – उन्नति- 02:04 पी एम से 03:43 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 03:43 पी एम से 05:22 पी एम

हरियाली तीज पर बन रहा शुभ योग (Hariyali Teej 2026 Shubh Yog)

इस साल हरियाली तीज पर शिव, सिद्ध के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार, शिव योग सुबह 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही रवि योग पूरे दिन रहने वाला है। इसके अलावा ग्रहों की स्थिति के हिसाब से बुधादित्य, हंस राजयोग, गुरु आदित्य से लेकर त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है।

हरियाली तीज 2026 महत्व (Hariyali Teej 2026 Significance)

हरियाली तीज के बारे में शिव पुराण, भविष्य पुराण, स्कंद पुराण से लेकर पद्म पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत रखती हैं। ऐसा करने से शिव-पार्वती अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही स्त्रियों के लिए सौभाग्य और दांपत्य की मंगल-कामना बताया गया है। इस दिन महिलाएं हरे रंग के वस्त्र पहनने के साथ सोलह श्रृंगार करती हैं।

हरियाली तीज में करें इस मंत्र का जाप (Hariyali Teej 2026 Mantra)

या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता।

नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।

ऊं पार्वत्यै नमः

ऊं उमाये नमः

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।