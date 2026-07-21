Hariyali Teej 2026 Date (हरियाली तीज 2026): प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के साथ सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। वहीं दूसरी ओर मनचाहा जीवनसाथी पाने के लिए कुंवारी कन्याएं भी ये व्रत रखती हैं। इस दिन भगवान शिव के साथ माता पार्वती की पूजा करने का विधान है। इस व्रत को तप, समर्पण और शिव-पार्वती के मिलन की स्मृति से जोड़ा जाता है, क्योंकि मां पार्वती से कठोर तप करके भगवान शिव को प्रसन्न करके पति के रूप में पाया था। इस साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दो दिन होने के कारण हरियाली तीज की तिथि को लेकर काफी असमंसज की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं हरियाली तीज की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, धार्मिक महत्व से लेकर आरती तक…

कब है हरियाली तीज 2026? (Hariyali Teej 2026 Date)

पंचांग के अनुसार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम 6 बजकर 46 मिनट पर आरंभ हो रही हैं, जो अगले दिन यानी 15 अगस्त को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाल से हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 को रखा जाएगा।

Also Read

हरियाली तीज 2026 शुभ मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 से 05:35 तक
अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:17 से 01:08 तक
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:51 से 03:42 तक
गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:06 से 07:29 तक
अमृत काल: रात 08:18 से 09:53 तक

हरियाली तीज 2026 चौघड़िया मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Choghadiya Muhurat)

शुभ – उत्तम- 07:29 ए एम से 09:08 ए एम
लाभ – उन्नति- 02:04 पी एम से 03:43 पी एम
अमृत – सर्वोत्तम- 03:43 पी एम से 05:22 पी एम

Also Read

हरियाली तीज पर बन रहा शुभ योग  (Hariyali Teej 2026 Shubh Yog)

इस साल हरियाली तीज पर शिव, सिद्ध के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। पंचांग के अनुसार, शिव योग सुबह 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही रवि योग पूरे दिन रहने वाला है।

हरियाली तीज 2026 पूजा विधि  (Hariyali Teej 2026 Puja Vidhi)

हरियाली तीज से दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें और साफ, शुद्ध वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो  हाथों में एक फूल, अक्षत लेकर शिव -पार्वती का मनन करते हुए व्रत का संकल्प लें और इन्हें भोलेनाथ को अर्पित कर दें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। फिर साफ मिट्टी से गणेश, शिव और मां पार्वती की मूर्ति बनाएं। आप चाहे, तो तस्वीर भी रख सकते हैं। इसके बाद फूल, माला, सिंदूर, सफेद चंदन, कुमकुम आदि चढ़ाने के साथ माता पार्वती को सोलह श्रृंगार चढ़ाएं। फिर भोग आदि लगाने के बाद मंत्र, चालीसा, स्त्रोत, आरती कर लें।  दिनभर व्रत रखने के बाद चंद्रोदय के समय दोबारा पूजा करने के साथ हरियाली तीज व्रत कथा का पाठ करें या फिर सुनें। इसके बाद रात भर जागरण करें और चतुर्थी तिथि को स्नान आदि करने के बाद शिव-पार्वती जी की दोबारा पूजा करने के साथ व्रत खोल लें।

हरियाली तीज 2026 महत्व

हिंदू धर्म में हरियाली तीज का विशेष महत्व है। इस व्रत के बारे में शिव पुराण, स्कंद पुराण से लेकर पद्म पुराण में विस्तार से बताया गया है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत रखने से सौभाग्य सुख से लेकर जीवन में खुशियों की दस्तक हो सकती है। इस दिन मां पार्वती की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए थे और उन्होंने मां पार्वती को पत्नी के के रूप में स्वीकार किया था।

Also Read

श्लोक

तपसा तुष्यते देवः शङ्करो भक्तवत्सलः।
ततः प्रसन्नो भगवान् पार्वतीं पत्नीमग्रहीत्॥

भावार्थ: तपस्या से भक्तवत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया।

हरियाली तीज में करें इस मंत्र का जाप (Hariyali Teej 2026 Mantra)

या देवी सर्वभूतेषु मां गौरी रूपेण संस्थिता।
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नम:।।
ऊं पार्वत्यै नमः
ऊं उमाये नमः

Also Read

हरियाली तीज आरती (Hariyali Teej Aarti)

जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।।
ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता।। जय पार्वती माता।।
अरिकुल पद्मा विनासनी जय सेवक त्राता।
जग जीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता। जय पार्वती माता।।
सिंह को वाहन साजे कुंडल है साथा।
देव वधु जहं गावत नृत्य कर ताथा।। जय पार्वती माता।।
सतयुग शील सुसुन्दर नाम सती कहलाता।।
जय पार्वती माता, जय पार्वती माता।।
हेमांचल घर जन्मी सखियन रंगराता।। जय पार्वती माता।।
शुम्भ-निशुम्भ विदारे हेमांचल स्याता।
सहस भुजा तनु धरिके चक्र लियो हाथा।। जय पार्वती माता।।
सृष्टि रूप तुही जननी शिव संग रंगराता।
नंदी भृंगी बीन लाही सारा मदमाता। जय पार्वती माता।।
देवन अरज करत हम चित को लाता।
गावत दे दे ताली मन में रंगराता।। जय पार्वती माता।।
श्री प्रताप आरती मैया की जो कोई गाता।
सदा सुखी रहता सुख संपति पाता।। जय पार्वती माता।।

Also Read
मेष राशिफल जून से दिसंबर 2026वृषभ राशिफल जून से दिसंबर 2026
मिथुन राशिफल जून से दिसंबर 2026कर्क राशिफल जून से दिसंबर 2026
सिहं राशिफल जून से दिसंबर 2026कन्या राशिफल जून से दिसंबर 2026
तुला राशिफल जून से दिसंबर 2026वृश्चिक राशिफल जून से दिसंबर 2026
धनु राशिफल जून से दिसंबर 2026मकर राशिफल जून से दिसंबर 2026
कुंभ राशिफल जून से दिसंबर 2026मीन राशिफल जून से दिसंबर 2026

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।