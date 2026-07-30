Hariyali Teej 2026 Date: हरियाली तीज का व्रत हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं मनचाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन शुभ मुहूर्त पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस साल श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दो दिन होने के कारण असमंसज की स्थिति बनी हुई है कि किस दिन हरियाली तीज का व्रत करना होगा। आइए जानते हैं हरियाली तीज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त से लेकर पूजा विधि तक…

शिव पुराण के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी, जिसके बाद इस दिन उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें पत्नी के रूप हावी भरी थी। इसी के कारण इसे पुनर्मिलन की स्मृति में रूप में मनाया जाता है। इस दिन व्रत रखने से अखंड सौभाग्य, सुखी वैवाहिक जीवन से लेकर मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति हो सकती है।

कब है हरियाली तीज 2026? (Hariyali Teej 2026 Date)

वैदिक पंचांग के अनुसार, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त की शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू हो रही हैं, जो 15 अगस्त को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समापन होगा। ऐसा में उदया तिथि के हिसाब से हरियाली तीज व्रत 15 अगस्त 2026 को रखा जाएगा।

हरियाली तीज 2026 शुभ मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:50 से 05:35 तक

अभिजीत मुहूर्त: दोपहर 12:17 से 01:08 तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:51 से 03:42 तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 07:06 से 07:29 तक

अमृत काल: रात 08:18 से 09:53 तक

हरियाली तीज 2026 चौघड़िया मुहूर्त (Hariyali Teej 2026 Choghadiya Muhurat)

शुभ – उत्तम- 07:29 ए एम से 09:08 ए एम

लाभ – उन्नति- 02:04 पी एम से 03:43 पी एम

अमृत – सर्वोत्तम- 03:43 पी एम से 05:22 पी एम

हरियाली तीज पर बन रहा शुभ योग (Hariyali Teej 2026 Shubh Yog)

पंचांग के अनुसार, इस साल हरियाली तीज पर शिव, सिद्ध के साथ रवि योग का निर्माण हो रहा है। शिव योग के समय की बात करें, तो सुबह 7 बजकर 8 मिनट तक रहेगा। इसके बाद सिद्ध योग आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही रवि योग पूरे दिन बना रहेगा।

हरियाली तीज 2026 धार्मिक महत्व (Hariyali Teej 2026 Significance)

धार्मिक मान्यताओं में हरियाली तीज व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन व्रत रखने से सुखी वैवाहिक जीवन के साथ पार्टनर के साथ प्रेम और विश्वास की वृद्धि हो सकती है। शास्त्रों के अनुसार, माता पार्वती से शिव जी को पति के रूप में पाने के लिए करीब 107 जन्मों तक कठोर तपस्या की थी। 108वें जन्म में कठोर तपस्या से शिव जी प्रसन्न हुए थे और भगवान शिव ने मां पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था।

हरतालिका तीज 2026 कब? (Hartalika Teej 2026 Date)

वैदिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की तृतीया तिथि का आरंभ 13 सितंबर को सुबह में 7 बजकर 9 मिनट पर हो रहा हैं, जो 14 सितंबर को सुबह में 7 बजकर 7 मिनट पर समाप्त होरही है। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से हरतालिका तीज का व्रत 15 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। इसके साथ ही हरितालिका पूजा मुहूर्त की बात करें, तो 4 सितंबर को 06:05 ए एम से 07:06 ए एम है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।