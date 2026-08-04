Hariyali Teej Date 2026: हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक प्रमुख और शुभ पर्व है। यह त्योहार सुहागिन महिलाएं और अविवाहित लड़कियां श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाती हैं। यह पर्व सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है, जिसे भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र मिलन का प्रतीक माना जाता है। इस दिन महिलाएं निर्जला या फलाहार व्रत रखती हैं, शिव-पार्वती की पूजा करती हैं, हरे रंग के वस्त्र धारण करती हैं, झूला झूलती हैं और लोकगीत गाकर इस पर्व का आनंद मनाती हैं।

मान्यता है कि हरियाली तीज का व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखी रहता है और मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है। इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कब है हरियाली तीज 2026

हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा।

हरियाली तीज शुभ मुहूर्त 2026

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:50 बजे से सुबह 5:35 बजे तक

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:17 बजे से दोपहर 1:08 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:51 बजे से दोपहर 3:42 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 7:06 बजे से शाम 7:29 बजे तक

अमृत काल: रात 8:18 बजे से रात 9:53 बजे तक

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हरियाली तीज का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कई सालों तक कठोर तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सावन शुक्ल तृतीया के दिन उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से यह तिथि हरियाली तीज के रूप में मनाई जाती है।

इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विधिपूर्वक पूजा करने से दांपत्य जीवन में प्रेम, सुख, सौभाग्य और समृद्धि बनी रहती है। विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य की कामना से व्रत रखती हैं, जबकि अविवाहित कन्याएं योग्य वर की प्राप्ति के लिए इस व्रत का पालन करती हैं।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।