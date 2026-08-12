Hariyali Teej Date 2026: हरियाली तीज हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और मंगलकारी पर्व है, जिसे विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं और अविवाहित कन्याएं श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाती हैं। यह पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को आता है। साथ ही भगवान शिव और माता पार्वती के पुनर्मिलन का प्रतीक माना जाता है।

इस दिन महिलाएं व्रत रखती हैं, सोलह श्रृंगार करती हैं, झूला झूलती हैं। वहीं भगवान शिव-पार्वती की विधि-विधान से पूजा कर सुखी वैवाहिक जीवन एवं अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस साल हरियाली तीज का पर्व 15 अगस्त शनिवार को रखा जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कब है हरियाली तीज 2026

हिंदू पंचांग के अनुसार, सावन माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 14 अगस्त 2026 को शाम 6 बजकर 46 मिनट पर शुरू होगी और 15 अगस्त 2026 को शाम 5 बजकर 28 मिनट पर समाप्त होगी। उदया तिथि के आधार पर हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 दिन शनिवार को रखा जाएगा।

हरियाली तीज शुभ मुहूर्त 2026

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:50 बजे से सुबह 5:35 बजे तक

अभिजित मुहूर्त: दोपहर 12:17 बजे से दोपहर 1:08 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:51 बजे से दोपहर 3:42 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 7:06 बजे से शाम 7:29 बजे तक

अमृत काल: रात 8:18 बजे से रात 9:53 बजे तक

हरियाली तीज का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। उनके तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। तभी से हरियाली तीज का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत और पूजा करने से विवाहित महिलाओं को अखंड सौभाग्य, पति की दीर्घायु और परिवार में सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वहीं अविवाहित कन्याओं को मनचाहे जीवनसाथी की प्राप्ति का आशीर्वाद मिलता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।