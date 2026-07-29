Hariyali Amavasya 2026 Date: सनातन धर्म में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। आपको बता दें कि हरियाली अमावस्या श्रावण मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व प्रकृति और हरियाली से जुड़ा हुआ होता है। वहीं सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है, इसलिए इस दिन शिव-पूजन, पितरों का तर्पण, दान-पुण्य और वृक्षारोपण का विशेष महत्व बताया गया है। देश के कई राज्यों में इस अवसर पर मेले, धार्मिक आयोजन और पौधारोपण अभियान भी आयोजित किए जाते हैं। मान्यता है कि हरियाली अमावस्या पर श्रद्धापूर्वक पूजा करने और पेड़-पौधे लगाने से जीवन में सुख, समृद्धि और पॉजिटिव ऊर्जा आती है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

11 या 12 अगस्त कब है सावन शिवरात्रि, जानिए तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और धार्मिक महत्व

हरियाली अमावस्या 2026 तारीख

वैदिक पंचांग के अनुसार सावन कृष्ण अमावस्या तिथि 12 अगस्त को 01 बजकर 53 ए एम से शुरू होगी। साथ ही यह अमावस्या तिथि 12 अगस्त को ही रात 11 बजकर 7 मिनट तक मान्य रहेगी। ऐसे में उदयातिथि के आधार पर हरियाली अमावस्या 12 अगस्त बुधवार को मनाई जाएगी।

हरियाली अमावस्या शुभ मुहूर्त

पंचांग के मुताबिक इस साल की हरियाली अमावस्या पर सुबह से ही शुभ मुहूर्त बने हुए हैं। सुबह में 05:37 ए एम से लेकर 07:21 ए एम तक चर-सामान्य मुहूर्त है, उसके बाद से लाभ-उन्नति मुहूर्त सुबह में ही 07:21 ए एम से लेकर सुबह 09:04 ए एम तक है। वहीं अमृत-सर्वोत्तम मुहूर्त 09:03 ए एम से लेकर 10:45 ए एम तक है। साथ ही दोपहर में शुभ-उत्तम मुहूर्त 12:27 पी एम से लेकर 02:10 पी एम तक रहेगा। इन मुहूर्तों में पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

हरियाली अमावस्या का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती और पीपल, बरगद तथा तुलसी जैसे पवित्र वृक्षों की पूजा करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। अमावस्या तिथि होने के कारण पितरों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और दान-पुण्य का भी विशेष महत्व बताया गया है, जिससे पितृ दोष में कमी आने और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होने की मान्यता है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।