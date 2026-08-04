Hariyali Amavasya 2026 Date: हर साल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या के रूप में मनाते हैं। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करने के साथ-साथ स्नान-दान और पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। इसके अलावा इस दिन पेड़-पौधे लगाने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस साल हरियाली अमावस्या के दिन साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। हरियाली अमावस्या को हरियाली अमावस के नाम से भी जाना जाता है। आइए जानते हैं हरियाली अमावस्या की सही तिथि, स्नान-दान का शुभ मुहूर्त से लेकर धार्मिक महत्व…

कब है हरियाली अमावस्या 2026? (Hariyali amavasya 2026 Date)

वैदिक पंचांग के अनुसार, श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 12 अगस्त को सुबह 01 बजकर 53 से आरंभ हो रही है, जो रात 11 बजकर 7 मिनट पर समाप्त हो रही है। ऐसे में हरियाली अमावस्या 12 अगस्त, बुधवार को ही मनाई जाएगी।

हरियाली अमावस्या 2026 शुभ मुहूर्त (Hariyali amavasya 2026 Shubh Muhurat)

ब्रह्म मुहूर्त – सुबह 04 बजकर 29 मिनट से 05 बजकर 17 मिनट तक

अमृत काल – 04:36 एएम – 06:05 एएम

लाभ – उन्नति- 05:49 ए एम से 07:28 ए एम

अमृत – सर्वोत्तम- 07:28 ए एम से 09:07 ए एम

विजय मुहूर्त – दोपहर 02 बजकर 39 मिनट से 03 बजकर 30 मिनट तक

गोधूलि मुहूर्त – शाम 06 बजकर 56 मिनट से 07 बजकर 18 मिनट तक

निशिता मुहूर्त – रात्रि 12 बजकर 08 मिनट से 12 बजकर 53 मिनट तक

हरियाली अमावस्या 2026 पर बन रहे शुभ योग (Hariyali Amavasya 2026 Shubh Yog)

इस साल हरियाली अमावस्या पर काफी शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। इस दिन पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग के साथ व्यातिपात और वरीयान योग का निर्माण हो रहा है।

हरियाली अमावस्या पर सूर्योदय-सूर्यास्त का समय

सूर्योदय का समय- 12 अगस्त को सुबह 6:05 बजे

सूर्यास्त- 12 अगस्त शाम 6:58 बजे

हरियाली अमावस्या 2026 धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में हरियाली अमावस्या का विशेष महत्व है। हरियाली अमावस्या को कई नामों से जाना जाता है। इसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में हरियाली अमावस्या,महाराष्ट्र में गटारी अमावस्या, आंध्र प्रदेश में चुक्कला अमावस्या और ओडिशा में चितलगी अमावस्या के नाम से जाना जाता है।

हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शिव की विधि-विधान से पूजा करने के साथ-साथ पितरों का तर्पण और पिंडदान किया जाता है। इसके अलावा इस दिन पेड़-पौधे लगाने का विशेष महत्व है। ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होने के साथ-साथ जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। हरियाली अमावस्या के दिन शिवलिंग में जल, दूध के अलावा बेलपत्र, धतूरा, गन्ना, शमी पत्र आदि चढ़ाने से सुख-समृद्धि, शांति के साथ परिवार में खुशहाली बनी रहती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई सभी जानकारियां धार्मिक मान्यताओं, पुराणों में वर्णित कथाओं और पारंपरिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इन उपायों और पूजा विधियों को आस्था एवं श्रद्धा के दृष्टिकोण से बताया गया है। इनसे जुड़े लाभों की पुष्टि वैज्ञानिक रूप से नहीं की गई है। पाठक अपनी श्रद्धा, परंपरा और विवेक के अनुसार इनका पालन करें।