Happy Tulsi Vivah 2019 Wishes Images, Wallpapers, Quotes, SMS, Messages, Status, Photos, Pics: हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को देवतुल्य माना जाता है। मान्यता है कि बिना तुलसी के श्री हरि की पूजा अधूरी मानी जाती है। देव उठनी एकादशी पर जहां भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागते हैं तो वहीं इस दिन तुलसी जी का विवाह पूरे रीति रिवाज के साथ शालिग्राम जी से कराया जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही स्वरूप माने गये हैं। तुलसी विवाह कराने से कन्या दान के बराबर पुण्य फल प्राप्त होता है। तुलसी विवाह के इस शुभ मौके पर आप अपनों को इन मैसेज को भेजकर शुभकामनाएं दे सकते हैं।

– सबसे सुन्दर वो नज़ारा होगा

दीवारों पर दीयों की माला होगी

हर आँगन में तुलसी माँ विराजेगी

और माँ तुलसी का विवाह होगा

शुभ तुलसी विवाह

– तुलसी संग शालिग्राम ब्याहे

सज गई उनकी जोड़ी

तुलसी विवाह संग लगन शुरू हुए

जल्दी ले के आओ पिया डोली

शुभ तुलसी विवाह

– हर घर के आँगन में तुलसी

तुलसी बड़ी महान है

जिस घर में ये तुलसी रहती

वो घर स्वर्ग सामान है

तुलसी विवाह की शुभकामना

– गन्ने के मंडप सजायेंगे हम

विष्णु- तुलसी का विवाह रचाएंगे हम

आप भी होना खुशियों में शामिल

तुलसी का विवाह मिलकर कराएंगे हम

तुलसी विवाह की शुभकामनाएं!!

– Tusli Sang Shaaligraam Byaahe

Saz Gai Unki Jodi

Tulsi Vivaah Sang Lagan Shuru Hue

Jaldi Le Ke Aao Piya Doli

Shubh Tulsi Vivah

– Tulsi Vivha Marks The End Of The Monsoon

And The Beginning Of The Hindu Wedding Season.

Happy Tulsi Vivah Wishes to All

– तुलसी मां दें सबको वरदान

खोलें सभी समाधानों के द्वार

कभी ना हो आपको कोई परेशानी

मां तुलसी से यही प्रार्थना है हमारी

शुभ देवउठनी एकादशी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App