Happy Sawan somvar 2019 Wishes Images, Status, Quotes: आज यानि की 12 अगस्त को सावन का आखिरी सोमवार है। और आज भगवान शिव को समर्पित प्रदोष व्रत भी है। इसी के साथ सावन का महीना 15 अगस्त को खत्म हो जायेगा। इस साल सावन में कुल चार सोमवार पड़े हैं। जिसमें पहला और दूसरा सावन सोमवार कई महत्वपूर्ण योगों के साथ आया। इसके साथ पहले और तीसरे सोमवार पर नागपंचमी का दुर्लभ संयोग भी बना। और आज सावन का अंतिम सोमवार भी एक विशेष संयोग के साथ समाप्त हो रहा है। इस दिन भगवान शिव के लिये रखा जाना वाला सोम प्रदोष व्रत है जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। सावन के इस अंतिम सोमवार पर आप अपने प्रियजनों को इन शानदार मैसेज, कोट्स और स्टेटस के जरिए शुभकामनाएं दे सकते हैं।

बेसन की रोटी, नींबू का अचार,

दोस्तों की खुशी, अपनों का प्यार

सावन की बारिश किसी का इतंजार

मुबारक हो आपको, सावन का ये अंतिम सोमवार

हैसियत मेरी छोटी है पर मन मेरा शिवाला है

करम तो मैं करता जाऊंगा क्योंकि साथ मेरे डमरूवाला है।

ॐ नमः शिवाय

मन छोड़ व्यर्थ की चिंता तू शिव का नाम लिये जा

शिव अपना काम करेंगे तू अपना काम किये जा

शिव शिव शिव ऊँ: नम: शिवाय

अंतिम सावन सोमवार की बधाई

भक्ति में है शक्ति बंधू,

शक्ति में संसार है,

त्रिलोक में है जिसकी चर्चा

उन शिव जी का आज त्यौहार है

सावन के आखिरी सोमवार की बधाई

– May Lord Shiva bless you and your family with all the happiness and health. May he protects us all from evil and give us strength to face the challenges of life Happy sawan last somvar.

मंदिर की घंटी, आरती की थाली,

नदी के किनारे सूरज की लाली,

जिंदगी लाए खुशियों की बहार,

मुबारक हो आपको सावन का ये आखिरी सोमवार

Shiv ki shakti, Bhole ki bhakti, khushiyon ki bahar de, Mahadev ki kripa se aapko zindgi ke har kadam par safalta mile. Happy sawan last somvar.

Shiv ki mahima aprampar! Shiv karte sabka udhdhaar, Unki kripa ham sab par sada bani rahe, Aur bhole shankar hamare jeevan mein khushi hi khushi bhar dein. Om Namah Shivaay! Happy Sawan last somvar.

