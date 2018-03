Happy Rang Panchami 2018 Wishes: इन शानदार संदेश, शायरी और SMS के जरिए दे अपनो को रंगपंचमी की शुभकामनाएं

Happy Rang Panchami 2018 Wishes: देशभर में रंगपंचमी का पर्व मंगलवार(छह मार्च) को मनाया जा रहा है। होली के पांच दिन बाद कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को इस पर्व को मनाने की परंपरा है। उत्तर एवं मध्य भारत में लोग धूम-धाम से इस दिन जुलूस निकालने के साथ पानी वाले रंग का इस्तेमाल करते हैं। रंगों का यह पर्व चैत्र मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है।इसलिए इसे रंग पंचमी कहा जाता है। एक प्रकार से इसे फाल्गुन पूर्णिमा से शुरू हुए होली पर्व का समापन पर्व भी मानते हैं।

हर त्यौहार के मौके पर अपने ईष्ट-मित्रों और चिर-परिचितों, रिश्तेदारों को हम शुभकामना संदेश भेजते हैं। ऐसे में हम आपको इस मौके पर भेजे जाने वाले शुभकामना संदेशों की जानकारी दे रहे हैं। ये संदेश हर किसी का ध्यान खींचने वाले हैं।

Happy Rang Panchami 2018: क्यों मनाई जाती है रंग पंचमी, जानिए इसका महत्व

1-वसंत ऋतु की बहार

चली पिचकारी उड़ा है गुलाल

रंग बरसे नीले हरे लाल

मुबारक हो आपको रंग पंचमी का त्यौहार

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

2-गुल ने गुलशन से गुलफान भेजा है

सितारों ने आसमान से सलाम भेजा है

मुबारक हो आप को रंग पंचमी का त्यौहार

हमने दिल से ये पैगाम भेजा है

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

3-सोंचा किसी अपने को याद करे

अपने किसी ख़ास को याद करे

किया है हमने फैसला रंग पंचमी मुबारक कहने का

दिल ने कहा क्यों ना आपसे शुरुआत करे

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

4-मक्के की रोटी निम्बू का अचार

सूरज की किरणें खुशियों की बहार

चाँद की चांदनी अपनों का प्यार

मुबारक हो आपको रंग पंचमी का त्यौहार

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

5-थोड़ा रंग अभी बाकी है

थोड़ी गुलाल अभी बाकी है

क्यों मायूस होते हो ज़िन्दगी के झमेलो से

रंगपंचमी की फुहार अभी बाकी है !!

6-रंगों के त्यौहार में सभी रंगों की हो भरमार

ढेर सारी खुशियों से भरा हो आपका संसार

यही दुआ है भगवान से हमारी हर बार

रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं

अगर आप अंग्रेजी में बधाई संदेश देने की सोच रहे हैं तो ये शुभकामना संदेश अपने करीबियों को भेज सकते हैं।

1-Festivals are a great way to spend time with family. So this Holi, show them how much they mean to you with some extra water and colours!

2-Happiness and joy is in the air. When it’s Holi, all is fair. Come out of your house and let’s play, sing, dance and laugh all day!

3-The sweetness of Gujiya and phirni, The Masti of Bhaang and the beauty of colours is what Holi is all about! Happy Holi to you and your family!

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ गूगल प्लस पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App